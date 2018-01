ČVUT: Středoškoláci si mohou vyzkoušet práci radiologického fyzika

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze připravila 17. ledna 2018 pro středoškoláky zajímavou akci s názvem Den lékařským fyzikem. Co to vlastně obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici a jaké mají absolventi uplatnění? To vše čeká na středoškolské studenty v rámci nabitého programu.

Připraveny jsou odborné přednášky, praktické cvičení s rentgenem a radionuklidovým ozařovačem, vytvoření ozařovacího plánu pro onkologické pacienty a návštěva Fakultní nemocnice v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Účastníci si zde budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště a přístroje a podiskutovat s odborníky v nemocnicích o jejich práci.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pořádá tuto akci již 3. rokem a od počátku je o ni velký zájem. „Pár dní po otevření registrace bývají všechna místa obsazena a kvůli praktickým cvičením a návštěvám nemocnic nemůžeme kapacitu navyšovat, i když bychom rádi vyhověli všem zájemcům,“ vysvětluje Ing. Tereza Hanušová, která je spoluzakladatelkou této akce a současně působí jako odborná asistentka na FJFI ČVUT. „Sice jsme přidali druhý termín, ale i o ten je velký zájem,“ dodává.

Studenty nejprve seznamujeme s tím, co je práce radiologického fyzika či technika a následně jim vysvětlíme principy jednotlivých přístrojů či technik. V další části programu čeká na účastníky praktické cvičení, kde si sami vyzkouší práci s radionuklidovým ozařovačem, mohou snímkovat fantomy (umělé vzorky) na zubním rentgenu nebo se mohou věnovat plánování léčby ionizujícím zářením, které se běžně chystá pro onkologické pacienty. V závěru celé akce vezmeme studenty do reálného provozu na pracoviště ve Fakultní nemocnici v Motole nebo Nemocnice Na Homolce. Budou tak moci porovnat své praktické cvičení s každodenním provozem nemocnice. Jako bonus je zde možnost promluvit si s absolventy oboru Radiologická fyzika, kteří již v nemocnicích pracují. „Studenti odcházejí obohaceni nejen odbornými informacemi, ale i poznatky o možném budoucím uplatnění. Sami si pochvalují, že takhle komplexní náhled na své případné studium a povolání se jim jen tak nedostane.“ Říká doc. Tomáš Vrba, vědec a pedagog na FJFI ČVUT, druhý ze zakladatelů akce Den lékařským fyzikem.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci ČVUT: Vít Přindiš se umístil na první příčce v soutěži o nejlepšího sportovce První Double degree v oblasti fyziky a techniky termojaderné fúze v ČR získal Miloš Vlainić na ČVUT Děkanem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské byl zvolen profesor Igor Jex

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva