ČVUT: Sympozium o fyzice plazmatu představí trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně

Z celé čtyřdenní série přednášek jistě širší veřejnost se zájmem o vědu a techniku nadchne přednáška Pauil-Henri Rebuta JET Milestone Towards Fusion Energy, která se bude konat v úterý 19. Června po 9. hodině. P. H. Rebut byl vedoucím pracovníkem týmu, který tokamak JET (Joint European Torus) v roce 1973 navrhoval. Experimentální výsledky z JETu i po tak dlouhé době přináší nové a nové poznatky v oblasti jaderné fúze.

Zájemce o poslední trendy v plazmové medicíně zveme na středeční blok dopoledních přednášek, jmenovitě pak M. Hori: Key challenges to bio and medical disgnostics of non-equilibrium atmospheric pressure microplasmas (středa 20. června od 11.00) – přednáška se vedle sterilizace, hojení ran a podpory srážlivosti krve pomocí nízkoteplotního plazmatu zaměří na potlačování rakovinotvorných buněk až celých zhoubných nádorů.

Tato symposia se konají od roku 1967, kdy se postupně staly celostátním fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu s účastí řady významných zahraničních vědců. V současnosti má akce již celoevropský rozměr. Od roku 1993 se konají sympozia ve spolupráci s katedrou fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT, v tomto roce se předpokládá účast více jak 150 vědců z Evropy i ze zemí, jako USA, Austrálie či Japonsko.

Více informací lze nalézt ZDE, přednášející budou obvykle k dispozici po daném bloku přednášek.

autor: Tisková zpráva