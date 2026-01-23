Ukrajinci by se měli učit česky, ne obráceně. Vyoral zavrhl nápad

Nejdříve z domova, vypadá to, že se skutečně budou rušit koncesionářské poplatky a ČT bude hrazena ze státního rozpočtu. Není asi divu, že z řad opozice přichází křik. Ale něco zvláštního na tom je, šéf STAN Vít Rakušan si přímo říká o „podporu občanské společnosti“. Neprozrazuje tím přímo a okatě, že „občanská společnost“ je jen filiálka politického vlivu?
Aniž by si zřejmě všiml, tak prozrazuje. I když ono ani není moc co prozrazovat. Spíše bych řekl, že potvrzuje. Ona „občanská společnost“, respektive všechny ty politické neziskovky v čele s Bambilionem chvilek proti demokracii se zrazu zjevují, když je potřeba trochu zatlačit na nežádoucí opozici či vládu. Babiš, Čapí hnízdo, Okamura, Rajchl fuj. Zatímco Rakušan, Dozimetr, Fiala, kampelička, Pavel, komunistický šíbr a věčně převlečený oportunista mňam. Za koronavirové totality mňam. Za ukrofilní diktatury mňam. Takzvaná občanská společnost je v drtivé většině případů pouze mocenským nástrojem a pojistkou či zadními vrátky pro případné potlačení nežádoucích vlivů. Nic víc, nic míň. Žádná skutečná občanská společnost. Stejně jako žádná reálná demokracie. Všechno jenom významově inverzní, převrácené pojmy.
Pak jsme tu měli kauzu s letadly L-159, kde si dle prezidenta Ukrajina řekla o odkup čtyř strojů. Ale dle vlády i některých expertů vláda žádné prodat nemůže, protože by to ohrozilo naši obranyschopnost. Co si myslíte vy, ohrozilo? A má Ukrajina vůbec prostředky na to, aby koupila i jenom 4 L-159?
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Ekonom Radim Dohnal došel k závěru, že na českých učilištích by výhledově měla být povinná ukrajinština, aby se žáci pak v práci domluvili s ukrajinskými pracovníky. Nevím, neměli by se ukrajinští pracovníci v Česku spíš učit česky?
To já zase vím. Měli. A nejen „spíš“, ale zcela nepochybně. Já zase nevím, zda ekonom Dohnal přišel s touhle myšlenkou ironicky jako s vtipem – vzhledem k tomu, jakou řízenou migrační invazi z Ukrajiny tady předchozí vláda provedla, nebo zda to myslel vážně. Což by bylo dost smutné, nicméně docela nikoliv nereálné.
V Davosu se sešli státníci i další významní činitelé. Zaujal kanadský premiér Mark Carney, který v projevu citoval Václava Havla, konkrétně Moc bezmocných. Akorát že to bylo ve vztahu k mezinárodnímu právu, které označil za přetvářku, o které všichni věděli, že je přetvářkou, ale pokračovali v ní i tak. Začínají nám snad státníci pod tlakem okolností přiznávat barvu?
Nevím, o kterou konkrétní citaci šlo, nicméně citování Václava Havla v otázkách mezinárodního práva, přetvářky a pokrytectví je, myslím, příznačné a trefné, neb jeho bombardování Jugoslávie, resp. Srbska, které bylo svou povahou humanitární, by mělo být mantrou všech pokrytců a pošlapávačů mezinárodního práva a být zaneseno ve všech učebnicích opěvujících kult a pokřivený mýtus Václava Havla.
Ve Velké Británii vytvořili hru, která měla mladé (asi hlavně muže) odrazovat od radikalismu, který se projevuje například tím, že by si mysleli, že jim migranti berou práci, nahrazují je ve školách nebo kvůli nim společnost ztrácí své hodnoty. Ovšem jedna „záporná“ postava jim trochu přerostla přes hlavu a stala se miláčkem internetu. Považujete to za ironické?
Každá akce vyvolává reakci, každý tlak protitlak. Tak to je. Když do lidí horem spodem tlačíte propagandu jediného správného názoru a náhledu na svět či situaci, řadě z nich to jistě brzy poleze krkem a začnou se vzpouzet proti. To je historická zkušenost, kterou někteří novodobí soudruzi, úderníci, svazáci a dobrotrusové stále – díky bohu – nejsou schopni ve svých ptačích mozečcích pochopit. Za srovnání se omlouvám nebohým ptáčkům. À propos, zdá se, že nejen Češi jsou smějící se bestie. Za to buďme rádi, neb dokud se zpívá a směje, ještě se neumřelo.
Vypadá to, že ohledně Grónska došlo k dohodě a nezažijeme arktickou invazi. Koluje několik teorií, proč vlastně Trump Grónsko chce, od zabezpečení USA před dalekonosnými střelami přes přírodní zdroje až po jednoduchou ješitnost a snahu se zapsat do historie. Která myslíte, že je nejblíž k realitě?
Jako vždy a všude i zde se dle mého jedná o kombinaci vícera faktorů. Tedy všechny výše zmíněné jsou relevantní a blízké realitě. Pak je tu však ještě jeden podstatný faktor. Vypomůžu si slovy někoho moudřejšího, než jsem já: Pakliže nám nějaké klíčové politické rozhodnutí nedává smysl, máme zkrátka jen málo informací. Tedy u takovýchto situací vždy existují ještě zájmy a dohody, které jsou z principu tajné, a v zásadě nikdy se o nich my běžní smrtelníci nedozvíme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.