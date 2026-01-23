Holec naznačil, co by při druhém mandátu Pavla mohlo přijít

Ve své rubrice Čistý řez se komentátor Petr Holec tentokrát zaměřil na prezidenta Petra Pavla. Věnoval mu zamyšlení s názvem: „S gumákem Pavlem na věčné časy!“
Holec píše, že úspěchy vždycky inspirují. Zvlášť v politice. Zmiňuje, že prezidentovi „s velkou slávou prošel ústavní puč s nejmenováním Filipa Turka ministrem“, a proto se „rozhodl zradit i další svůj slib“, totiž že nebude kandidovat podruhé. Jako „správný rozvědčík“ Pavel dál „rafinovaně mlží a mate své okolí dýmovnicemi“.
Jak šel čas s vyjádřeními Petra Pavla
Komentátor připomíná prezidentova slova stran možné druhé kandidatury: „Nevylučuji to“. Pronesl je na setkání s lidmi v Hranicích, když odpověděl na otázku z publika.
„To já pro změnu nevylučuju to, že zmíněnou otázku ve skutečnosti sepsal a jednomu z místních hodnotově podstrčil Pavlův prezidentský šéf Petr Kolář. Hradní parta kolem agenta Pávka je totiž známá filtrací dotazů, aby náhodou nepadlo něco nesoudružského,“ přibližuje Holec.
Ono je to ale vlastně úplně jedno, protože za Pavlem už je „slušně dlouhá stopa lživých slibů“. V lednu 2024 na stejnou otázku odpověděl, že „jeden mandát je až dost“. A v roce 2019 „dokonce slíbil, že až dost je i jediný mandát“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Holec opět připomíná, že na otázku, jestli bude kandidovat na prezidenta, tehdy Pavel odpověděl: „Takovou ambici nemám.“ A ještě dodal, že se na tu funkci nehodí.
„Což je vlastně asi jediná pravda, která z něj kdy v souvislosti s prezidentstvím vyšla. Na tu funkci se skutečně nehodí, protože ho její politický rozměr očividně nebaví. A hlavně na něj stejně očividně nemá, jak hrdě setrvale dokazuje. Pravda, na nejvyšší ústavní funkci se ale jako zatím nikdo hodí nejen flanelovou sebepropagací,“ ironizuje komentátor.
A ptá se: „Nebo snad znáte jiného prezidenta, který se zavěsil na lana ve svatém Vítu? To dokonce ani Masaryk, který jezdil na koni…“
Prezident a Ústava
Pavel podle Holce kandidoval jako antiZeman, až se z něj záhy stal überZeman.
Komentátor připomněl, že Miloš Zeman „taky říkal, že nebude kandidovat dvakrát, a taky se zkoušel kreativně procházet po Ústavě s případným nejmenováním ministrů“. Dále rozebírá, jaký je mezi Zemanem a Pavlem rozdíl.
Ing. Miloš Zeman
Holec píše, že Pavel sliboval, že kandidáty na ministry premiérovi nebude ani kádrovat, natož aby je nejmenoval. „Zná přece Ústavu a nebude žádným ústavním pučistou, ne? Je celoživotní voják, a proto ve volbě národu slibuje ‚řád a klid‘. Slušný neřád, co?“ míní Holec.
Soudí, že nás čeká „fakt slušný horor“. „Historie nás totiž učí, že každá druhá prezidentská pětiletka je vždycky jen ‚expanzivnější‘ než ta první. Bylo to tak u Havla, Klause i Zemana,“ varuje komentátor.
Rekapituluje, že Pavel „zkusil psát vládě programové prohlášení, oddaloval jmenování premiéra a nejmenoval ministra“, proto „nechtějme vidět jeho druhou pětiletku“.
„To možná nejmenuje žádnou vládu a převezme velení sám,“ obává se Holec.
Celý komentář Petra Holce je k dispozici na platformě Opinio.
