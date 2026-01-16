Odkýval, souhlasil, ale pak mu „poradili“. Řízený prezident

Už po volbách a zároveň před jmenováním vlády, kdy prezident Pavel stupňoval a často měnil své požadavky směřované Andreji Babišovi, použil politický pozorovatel Erik Best termín „kolektivní Hrad”. Mínil tím označení pro skupinu poradců a lobbistů kolem Petra Pavla, kteří mají být schopni ovlivnit hlavu státu svými názory a přáními a dotlačit prezidenta k obratu, přestože dříve veřejně prezentoval názory jiné.
Nechme hovořit jeden z našich zdrojů. Jeho jméno i konkrétní situaci, o kterou se jednalo, pochopitelně nebudeme zveřejňovat.
„Konala se schůzka s panem prezidentem o jedné konkrétní věci, kde Pavlovo stanovisko bylo zprvu nejednoznačné. Po asi půlhodinové debatě přijal nabízený kompromis a potvrdil, že máme shodu. Při odchodu z jeho kanceláře tam po nás rovnou mířilo několik jeho poradců, kterým už bez naší přítomnosti zcela zjevně prezident uzavřenou dohodu sdělil. Výsledkem jeho sezení s poradci bylo, že Pavel od naší dohody ustoupil a prosazoval pravý opak,” konstatuje pro ParlamentníListy.cz náš zdroj.
Z dalšího zdroje blízkého vládě jsme získali popis Pavlova postupu, který je prakticky totožný jako první případ. Jednalo se ovšem o různé situace i různé osoby. Stejná je pouze změna v jednání prezidenta.
„Pan prezident při schůzce přistoupil na vzájemnou dohodu a potvrdil, že v dané věci bude jednat určitým způsobem. To jednání skončilo jednoznačně a bylo rozhodnuto. Ukázalo se bohužel, že pouze dočasně. Po několika hodinách se telefonicky ozval s tím, že to bude jinak. Bylo by to možná až směšné, ale zde se jedná o vážné věci a o úřad prezidenta republiky. Nejsem člověk, který by na pana prezidenta a priori chtěl nadávat nebo kydat nějakou špínu, ale musím říct, že naše země nepamatuje prezidenta, který by byl tak snadno manipulovatelný. Takového máme až teď. Žádný z jeho předchůdců se takhle nechoval. Havel, Klaus i Zeman byli různé osobnosti, ale jedno měli společné. Pokud vyřkli rozhodnutí, uměli si za ním stát a bylo konečné. Teď je evidentně vždy jen dočasně konečné, než nastoupí ti dobří poradci a potom je všechno jinak,” popisuje pro ParlamentníListy.cz vysoce důvěryhodný zdroj.
Na otázku, o které poradce se podle něho jedná, reaguje následovně. „Takových lidí, kteří jsou schopni změnit prezidentův již dříve veřejně ohlášený názor je víc. Záleží zřejmě vždy na okolnostech a tématu. Jsou případy, kdy se Petr Pavel takto nechá ovlivnit Petrem Kolářem nebo Janem Dobrovským, jindy zase Tomášem Lebedou nebo Jiřím Pehe,” doplňuje náš zdroj.
Dodejme, že Tomáš Lebeda je politolog, který dnes působí v Kanceláři prezidenta republiky jeho ředitel odboru domácí politiky. Tento odbor na Hradě nikdy před tím neexistoval. Dřívější prezidenti ve všech třech případech byli osobnosti politické a dovedli se ve vodách domácí vnitrostátní politiky pohybovat bez širokého aparátu.
Až s příchodem Petra Pavla byl odbor domácí politiky v rámci prezidentské kanceláře založen a jeho vedení obsazeno bývalým vedoucím katedry politologie z olomoucké univerzity Lebedou. Jde o výraznou postavu mediálního světa, neboť Tomáš Lebeda se ještě coby „nezávislý” politolog vyjadřoval dosti tvrdě a ostře, zvláště vůči Andreji Babišovi a obecně opačnému názorovému táboru, než který reprezentovala Fialova vláda a prezident Pavel.
Jiří Pehe je také mediálně známá postava. Politolog a publicista s ještě ostřejšími názory než jeho kolega Tomáš Lebeda. Dříve býval Pehe svými ideovými odpůrci řazen mezi nejextrémnější představitele tzv. Pražské kavárny.
Podle komentátorky a někdejší poslankyně ODS Kateřiny Dostálové prezidenta Pavla v jeho názorech a krocích ovlivňuje tvrdé jádro mocenských ideologů, neboť skutečně odborní poradci ho již opustili.
„Prezidenta Pavla opustili experti a zůstalo při něm pouze tvrdé jádro mocenských ideologů. O odchodu ekonoma Davida Marka se dozvěděl minulý rok v dubnu v Ghaně. Přes vážná varování podepsal nepravdivý rozpočet a občané dali ekonomovi Markovi za pravdu. Strůjce podvodu a jeho chráněnce Zbyňka Stanjuru vykroužkovali z kandidátky. Zatopení, ke kterým nedoputovaly povodňové peníze, nemají krátkou paměť,” uvádí Dostálová.
Připomíná aktuální případ Filipa Turka. „Posledním faulem, kterým je nejmenování navrženého kandidáta na ministra, pošlapal Ústavu. Nejde o Turka, ale princip zastupitelské demokracie, na kterém naše demokracie stojí. Souhlasím s tím, že ani premiér a předseda Motoristů nechtějí použít kompetenční žalobu. Napříč EU vidíme jak nešťastná jsou rozhodnutí soudů, když nahrazují vůli lidu,” uvedla komentátorka pro ParlamentníListy.cz.
