MHMP: Praha modernizovala plavecký areál v Hloubětíně

„Modernizujeme oba bazény ve správě TCP. Areál Hloubětín prošel modernizací, která sníží energetickou náročnost a zvýší uživatelský komfort. Aquacentrum Šutka dostane novou technologii na recyklaci vody, která kromě úspory pitné vody zajistí i snížení nákladů na ohřev,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Budovy v Hloubětíně nyní lépe hospodaří s teplem, v letních měsících se nepřehřívají a jsou lépe chráněny proti zatékání. Výsledkem je stabilnější vnitřní klima a dlouhodobé energetické úspory. Viditelnou novinkou je potom moderní LED osvětlení v bazénové hale a tělocvičně. V tělocvičně je navíc řízeno inteligentním systémem, který se automaticky přizpůsobuje dennímu světlu a provozu. Sportování je tak příjemnější a zároveň energeticky úspornější.
Neméně důležité byly opravy a úpravy zázemí areálu, které návštěvníci využívají denně. Kompletně rekonstruovány byly dámské sprchy včetně WC a osušovny – nové povrchy, rozvody vody a sprchové hlavice zvyšují hygienický standard a současně přispívají k úspornějšímu nakládání s vodou. Po letech se také podařilo zprovoznit obě dosud nefunkční parní kabiny.
Nový je i jednotný pokladní a vstupní systém, který TCP zavádí napříč Aquacentrem Šutka, PSA Hloubětín a bazénem Strahov. „Návštěvníci mohou nyní pohodlně využívat jeden přístupový systém a na jeden čip se pohodlně dostanou na všechny naše bazénové provozy bez front a čekání, což výrazně zpříjemňuje využívání těchto sportovišť, která má TCP ve správě,“ uvádí za představenstvo TCP a.s. Jaroslav Vlk.
Modernizace se dočkala také technika bazénové haly, zejména vzduchotechnika, která nyní funguje úsporněji a tišeji a stejně jako nová střecha přispívá k lepší kvalitě vnitřního vzduchu. Instalace nových frekvenčních měničů umožňuje plynulé řízení výkonu podle aktuální potřeby, nikoliv trvalý provoz na maximální výkon. Opravena byla také akumulační jímka 25metrového bazénu a bazénová technologie, což zvyšuje spolehlivost provozu a kvalitu vody. V modernizaci a energeticky úsporných opatřeních hodlá TCP pokračovat i nadále, kdy se zaměří mj. na venkovní část bazénu.
