A dost. Babiš vstoupil do křiku kolem letadel pro Ukrajinu

20.01.2026 15:54 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Premiér Andrej Babiš (ANO) ostře odmítl kritiku kvůli rozhodnutí neprodat Ukrajině čtyři letouny L-159. Na síti X označil veřejnou debatu za „bramboračku“ a obvinil opoziční politiky z pokrytectví. Totožný postoj jako jeho kabinet podle něj zastávala i předchozí vláda. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) už v roce 2023 dar či prodej odmítla s odůvodněním, že stroje jsou nezbytné pro výcvik českých vojáků.

Foto: AERO Vodochody
Popisek: Český lehký bojový letoun Aero L-159

Rozhodnutí vlády ANO, SPD a Motoristů sobě neprodat letouny L-159 Alca, které by Ukrajina mohla využít proti ruským dronům, potvrdil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Podle jeho slov armáda disponuje 24 letouny L-159, všechny jsou aktivně využívány a jejich životnost sahá až za rok 2040.

Prezident Pavel naopak argumentoval, že odepsání pouhých čtyř strojů by představovalo přijatelnou míru rizika a projev solidarity s Ukrajinou v boji proti ruské agresi. „Když se podíváme na to, jaké tendence se dnes uplatňují, na jedné straně je to solidarita, na druhé straně sobectví. Obávám se, že tímto rozhodnutím se blížíme spíše sobectví než solidaritě,“ sdělila hlava státu.

Odmítla už Černochová

Premiér Andrej Babiš (ANO) se vyjádřil na síti X. „Žasnu, jakou bramboračku udělali někteří novináři, a hlavně opozice, kvůli letadlům L-159. Tak aby bylo jasno. O možnosti darovat tato letadla Ukrajině mluvil pan prezident už v roce 2023, tedy ve stejné době, kdy to odmítala paní Černochová. Tehdejší paní ministryně to odůvodňovala tím, že je potřebujeme pro výcvik našich vojáků, a to samozřejmě platí stále. My tedy máme stejnou pozici, jakou v této věci měla předchozí vláda,“ napsal předseda vlády.

 

 

A pokračoval: „Pokrytectví opozičních politiků, kteří se předhánějí, kdo nás víc urazí, mě nepřekvapuje, stejně tak kritika některých novinářů, kteří si nejsou schopni ověřit fakta. Překvapují mě ale slova pana prezidenta, který mluví o sobectví. Od prvního dne naší vlády se snažím o to, aby vztahy mezi vládou a prezidentem byly korektní, protože to je pro fungování naší země důležité.“

Babiš volal Zůnovi. Komu zavolal Zůna?

Ne každý však s premiérem souhlasí. „Babišovo ‚zavolal jsem Zůnovi a ten mi řekl, že L-159 potřebujeme‘, je komedie. Komu zavolal Zůna? Nebo kam se podíval? Každopádně tohle nemá rozhodovat armáda ani MO, ale premiér a vláda, která má pak slabé místo v obraně státu nahradit něčím jiným,“ soudí novinář Marek Švehla.

 

 

Svůj postoj zveřejnil také europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. „Již neskrývané nepřátelství části vlády A. Babiše vůči prezidentovi P. Pavlovi přináší další a další oběti. Ke stále hlubšímu rozdělení společnosti se tak přidává i schopnost Ukrajiny se (a potažmo nás) bránit. Pokud totiž mají tamní vojenští experti za to, že jim nákup několika (4 z 24) našich letounů L-159 pomůže lépe chránit životy a majetek před ruskou agresí, je naprosto nezodpovědné takovou možnost odmítat,“ domnívá se politik.

 

 

Jeho vyjádření pokračuje: „Další škodou je, že pravděpodobné úspěšné nasazení české techniky v ostře sledovaném konfliktu by posílilo pozici jejího výrobce i českého leteckého know-how a umožnilo – díky využití získaných dat – dále zvyšovat konkurenceschopnost české techniky. A tím pomoci posílit společnou evropskou obranyschopnost i českou ekonomiku.“

