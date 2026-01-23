Schillerová (ANO): Vážení přátelé, hlásím, že Stanjurův rozpočet je opravený

Vážení přátelé, hlásím, že Stanjurův rozpočet je opravený. Už se v něm počítá s důchody, dávkami v nemoci a v nezaměstnanosti, ?s péčí o staré a nemocné, se speciálními pedagogy a psychology ve školách, s dobrovolnými hasiči, se strategicky významnými stavbami, hlavně těmi dopravními.
Stručně a jasně, po měsíčním úsilí jsem ukončila ten šlendrián, který se tady táhl čtyři roky. Neschopnost vybírat daně se bývalý pan ministr financí pokoušel vykrývat půjčkami bokem, které nepřiznával ve státním rozpočtu. V posledním tažení dokonce začal „šetřit“ tam, kde mu to zákon výslovně zakazoval. Třeba právě u nemocných a potřebných. Tomu je definitivně konec.
S financemi je to tak, že v nich pravda pokaždé zvítězí, i když bolí. Buď máte své finance nastavené zdravě nebo se řítíte do průšvihu. Pravda o panu Stanjurovi je 1211 miliard nového dluhu, který nadělal za 4 roky. My teď určujeme kurz, na kterém jsme pluli v době před covidem. A tím je přísný, ale spravedlivý výběr daní a podpora pracovitých.
V roce 2018 nás za to ocenily mezinárodní ratingové agentury. Poprvé po 17 letech nám tehdy zvedly hodnocení, které vyjadřuje celkový stav ekonomiky. Dle jejich slov: „excelentní,“ dle jejich čísel: „Aa3.“ Dostali jsme se tím na úroveň států jako Belgie nebo Velká Británie. Agentura Moody tehdy napsala jako důvod zlepšení našeho hodnocení: „Zdravé veřejné finance a silný institucionální rámec.“ Připomínám, že tehdy už dva roky běžela Elektronická evidence tržeb a naše Daňová kobra zachraňovala státu miliardy. Nic není náhoda, přátelé.
Teď se vracíme na vlnu. Po měsíci práce hlásím, že příprava EET 2.0 je v plném proudu a s mým kolegou Alešem Juchelkou zahajujeme boj proti práci na černo. Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí spojily své síly. Posvítíme si na firmy, kde lidé otročí bez sociálního a zdravotního, a kde můžou dostat padáka podle toho, jak se jejich „šéf“ zrovna vyspal. Postaráme se, aby se všichni zaměstnavatelé ke svým lidem přiznali, vzali za ně zodpovědnost a začali za ně odvádět zdravotní a sociální. A taky začali přiznávat tržby, protože nešvary chodí ruku v ruce. Něco o tom jako bývalá šéfka Finančního úřadu vím.
Na druhou stranu nebudeme škrtit tam, kde to lidem akorát škodí, a kde to státní kasu stejně nevytrhne. Typicky u živnostníků. Těm sice teď v lednu stouply odvody, protože vstoupil v platnost zákon upečený za Fialy, ale i tak díky nám ušetří přes 8000 ročně, protože hned jak to šlo, jsme zvyšování zrušili.
Zdravý rozum je zpět. Tím si můžete být jisti. Přeji Vám krásný víkend, a ještě Vám napíšu z našeho celostátního sněmu, který je teď v sobotu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
