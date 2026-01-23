Ministr Klempíř: Platy v kultuře porostou o 10%

Někdy se věci pohnou správným směrem a tohle je jedna z nich.
Lidé, kteří drží naši kulturu při životě, si konečně přijdou na více peněz, protože platy v kultuře porostou o 10% a pro pro knihovníky, kurátory a všechny další zaměstnance mnoha potřebných profesí to znamená několik tisíc korun navíc!
Kultura totiž není luxus pro pár vyvolených. Je to to, co drží naši společnost pohromadě. A bez lidí, kteří ji denně tvoří, by se nám rozpadla pod rukama.
Vždyť všechno, co v kultuře děláme, je určeno pro vás a pro náš stát.
Je to krok, který má smysl. Díky moc Andrej Babiš a Alena Schillerová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.