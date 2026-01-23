Ministr Klempíř: Platy v kultuře porostou o 10%

23.01.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu platů v kultuře.

Ministr Klempíř: Platy v kultuře porostou o 10%
Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Někdy se věci pohnou správným směrem a tohle je jedna z nich.

Lidé, kteří drží naši kulturu při životě, si konečně přijdou na více peněz, protože platy v kultuře porostou o 10% a pro pro knihovníky, kurátory a všechny další zaměstnance mnoha potřebných profesí  to znamená několik tisíc korun navíc!

Kultura totiž není luxus pro pár vyvolených. Je to to, co drží naši společnost pohromadě. A bez lidí, kteří ji denně tvoří, by se nám rozpadla pod rukama.

Vždyť všechno, co v kultuře děláme, je určeno pro vás a pro náš stát.

Je to krok, který má smysl. Díky moc Andrej Babiš  a Alena Schillerová.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Podraz exministra má pokračování. Hynek Beran to nechce nechat jen tak
Podpora Landsmannschaftu v ČR? Legitimizace prolomení Benešových dekretů, varuje Vondráček
„Národ není.“ Komentátor si hodně naběhl
„Překročil hranici.“ Orbán si všiml „drzého“ Zelenského

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

motoristé , Klempíř

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že platy porostou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Ještě jeden dotaz

Podle té vaší logiky - ztracený dokument = neplatný. Když ztratím třeba fakturu nebo nějaký dopis o pokutě, kterou mám zaplatit, tak to taky nemusím platit? Nepřijde vám to absurdní a to vaše tvrzení směšné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

12:17 Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.