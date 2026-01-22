HK ČR a Hospodářský výbor poslanecké sněmovny podepsaly memorandum o porozumění

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupený předsedou Radimem Fialou, a Hospodářská komora ČR, zastoupená prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, dnes podepsaly memorandum o porozumění. Cílem dokumentu je koordinace postojů, sdílení informací a legislativní podpora při tvorbě a schvalování zákonů a projednávání koncepčních materiálů nelegislativní povahy.

„Pro hospodářský výbor je klíčové, aby zákony, které připravujeme, reflektovaly skutečné potřeby podnikatelů. Memorandum s Hospodářskou komorou nám umožní získávat jejich zkušenosti a odborné podklady přímo od těch, kteří podnikají každý den. Díky tomu můžeme koncepčně legislativu tvořit tak, aby podporovala růst, zajišťovala udržení pracovních míst
a posilovala konkurenceschopnost české ekonomiky,“ uvedl předseda hospodářského výboru Radim Fiala.

Memorandum vychází z uznání důležité role hospodářského výboru v legislativním procesu
a z významného postavení Hospodářské komory jako zákonem zřízené organizace zastupující podnikatele ve všech oborech mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Obě strany zdůrazňují, že navázaná spolupráce přispívá k udržitelnému rozvoji podnikatelského prostředí, tvorbě HDP, udržení zaměstnanosti a celkovému hospodářskému růstu.

„Podpis memoranda je potvrzením dosavadní dobré spolupráce Hospodářské komory s jí odborně nejbližším orgánem Poslanecké sněmovny. Intenzivní věcná komunikace zástupců podnikatelů se zákonodárci je předpokladem schvalování takové legislativy, která prospěje nejen podnikatelskému prostředí, ale i naší ekonomice a společnosti jako celku," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Spolupráce bude probíhat zejména formou vzájemné výměny informací a podkladových materiálů k projednávaným návrhům zákonů a nelegislativním koncepčním materiálům, účastí a vystoupeními zástupců Hospodářské komory na jednáních hospodářského výboru a jeho podvýborů, jakož i na odborných seminářích a konferencích, a také prostřednictvím pravidelné komunikace odborníků obou institucí.

Pro koordinaci aktivit bude zřízena čtyřčlenná pracovní skupina, složená ze dvou zástupců každé strany, která se bude scházet zpravidla jednou měsíčně, v případě potřeby i distanční formou. Podrobnosti spolupráce a sdílení postojů budou stanoveny na základě jednomyslné dohody této pracovní skupiny.

Memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu a bude platit po celou dobu činnosti hospodářského výboru v 10. volebním období Poslanecké sněmovny.

