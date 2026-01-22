Národní knihovna: Návštěva katarského velvyslance

22.01.2026 22:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V úterý 13. ledna 2025 navštívil Národní knihovnu ČR katarský velvyslanec J. E. Nasser Ibrahim Allenqawi se svým doprovodem.

Národní knihovna: Návštěva katarského velvyslance
Foto: E. Hodíková
Popisek: Barokní sál Národní knihovny České republiky

Během jednání s generálním ředitelem Národní knihovny ČR Tomášem Foltýnem a náměstkyní pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Zuzanou Bolerazkou diskutovali nejen o mezinárodní spolupráci a vzájemných vazbách Národní knihovny ČR a Národní knihovny Kataru, moderních trendech knihovnictví v obou zemích, zejména pak v oblasti digitalizace, zpřístupnění digitálních dat a přirozeně i dlouhodobé ochrany kulturního dědictví uloženého v knihovnách.

Rozhovory se dotkly i osobních vazeb mezi oběma knihovnami, které jsou aktivní zejména v případě výkonné ředitelky Národní knihovny Kataru Tan Huism a Marcinem Werlou, ředitelem úseku Digitálních sbírek. Součástí této oficiální návštěvy byla i prohlídka reprezentativních prostor Klementina, představení zajímavých rukopisů relevantních pro region jihozápadní Asie z fondů Národní knihovny ČR a seznámení se s dalšími prioritami rozvoje českých knihoven.

Tato návštěva byla významnou událostí pro prohlubování mezinárodní spolupráce obou zemí a pro výměnu zkušeností v řadě oblastí moderního knihovnictví.

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Topolánka děsí průzkum. Tak štve proti důchodcům
„Vidíte, stejně prohráli.“ Od Holce přišel kopanec
Německo v troskách. Zničeno médii, politiky i Západem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Národní knihovna , TZ

Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Ještě jeden dotaz

Podle té vaší logiky - ztracený dokument = neplatný. Když ztratím třeba fakturu nebo nějaký dopis o pokutě, kterou mám zaplatit, tak to taky nemusím platit? Nepřijde vám to absurdní a to vaše tvrzení směšné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Večerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutíVečerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutí O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

11:14 ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

Přes 200 nových dobíjecích stojanů, meziroční růst celkově odebrané bezemisní elektřiny o 56 procent…