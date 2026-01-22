Národní knihovna: Návštěva katarského velvyslance

Během jednání s generálním ředitelem Národní knihovny ČR Tomášem Foltýnem a náměstkyní pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Zuzanou Bolerazkou diskutovali nejen o mezinárodní spolupráci a vzájemných vazbách Národní knihovny ČR a Národní knihovny Kataru, moderních trendech knihovnictví v obou zemích, zejména pak v oblasti digitalizace, zpřístupnění digitálních dat a přirozeně i dlouhodobé ochrany kulturního dědictví uloženého v knihovnách.
Rozhovory se dotkly i osobních vazeb mezi oběma knihovnami, které jsou aktivní zejména v případě výkonné ředitelky Národní knihovny Kataru Tan Huism a Marcinem Werlou, ředitelem úseku Digitálních sbírek. Součástí této oficiální návštěvy byla i prohlídka reprezentativních prostor Klementina, představení zajímavých rukopisů relevantních pro region jihozápadní Asie z fondů Národní knihovny ČR a seznámení se s dalšími prioritami rozvoje českých knihoven.
Tato návštěva byla významnou událostí pro prohlubování mezinárodní spolupráce obou zemí a pro výměnu zkušeností v řadě oblastí moderního knihovnictví.
