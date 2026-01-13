Neřekl nic, co by neřekli Američané. Splasklý skandál kolem Turka

Mezi příčiny války na Ukrajině patří i špatná politika supervelmocí v podobě rozšiřování NATO. Tak reagoval poslanec a místopředseda sněmovního zahraničního výboru za Motoristy Filip Turek.
Zde je výrok v jeho plnosti: „Je to tragédie, tyto útoky, přestože nemají vyloženě genocidní charakter a drony mají poměrně slabou výkonnost, umírají civilisté. Je to velká tragédie. Poměrně děsivé je, že v noci ve vlaku byl slyšet ten orešnik. Beru to jako velké varování, je to nebezpečný akt. Orešnik považuji za jednu z nejnebezpečnějších zbraní,“ sdělil Turek. Dále pokračoval až na základě novinářské otázky, proč se účastní Macinkovy cesty.
A následovala ještě další novinářská otázka, aby vysvětlil, co myslel špatnou zahraniční politikou. „Špatná zahraniční politika supervelmocí, ne úplně naše česká zahraniční politika. Bylo tím myšleno i rozšiřování NATO. Konflikt má mnoho důvodů. Co všechno vedlo k válce, to si tu asi nebudeme dělat hodinu dějepisu,“ dodal Filip Turek.
Naprostou většinou médií potom byla omílána pouze ta jediná věta o špatné politice velmocí a rozšíření NATO. V reakci na to se ozval bezpočet politiků stran bývalé vládní koalice, kteří kromě kritiky vyzvali i k odvolání Filipa Turka z postu místopředsedy zahraničního výboru Sněmovny. Jiní, jako Danuše Nerudová, říkali, že Turek použil „ruský narativ‘. Experti na mezinárodní vztahy a koneckonců i řada bývalých západních státníků a zahraničněpolitických poradců dávají svými dřívějšími výroky za pravdu Turkovi.
Jak to vidí čeští politici? Je, nebo není podle nich legitimní vést otevřeně debatu o tom, co válku způsobilo? ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě.
„Ty výroky zjevně vycházejí z pozice současného amerického prezidenta a jeho administrativy, takže bych za tím nutně neviděl inspiraci ruským pohledem. A co se týká ‚ruského narativu‘, tak čekám, že za chvíli za to může být některými považováno i používání Mendělejevovy periodické tabulky prvků,“ sdělil senátor Zdeněk Hraba.
Podle poslance SPD Tomáše Doležala je otevřená debata legitimní. „Ano. Pokud chceme opravdu dospět k ukončení konfliktu na Ukrajině a k jeho stabilnímu mírovému řešení, musíme především otevřeně hovořit o příčinách konfliktu. A do budoucna odstranit nebo minimalizovat jejich opakování. Tato debata je nejen legitimní, ale naprosto nutná. Patří sem i diskuse o případném (ne) rozšiřování NATO i diskuse o útocích pravidelné ukrajinské armády (včetně řádění náckovských praporů typu Azov) ve východních ruskojazyčných oblastech Ukrajiny v letech 2014 až 2022,“ konstatoval Doležal.
„Nejednalo se o ruský narativ, nýbrž o zcela zjevný fakt, jenž výslovně potvrdil i prezident Donald Trump. Snaha vtáhnout Ukrajinu do NATO ze strany Bidenovy administrativy, realizovaná zejména Victorií Nulandovou, byla zcela nepochybně jednou z hlavních příčin vzniku tohoto zbytečného válečného konfliktu. S ohledem na to, že tuto skutečnost opakovaně potvrdil i Donald Trump, je jakákoliv snaha prohlásit tento názor za proruský narativ pouze pokusem vytlačit tento fakt z veřejné diskuse. Každý, kdo je schopen střízlivé objektivní úvahy, o tom nemůže ani na minutu pochybovat,“ reagoval poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
Téma rozšiřování NATO či otázka sfér vlivu jednotlivých mocností podle europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné byly, je a budou součástí politiků, politologů i historiků. „Jenom blbec nebo poslušný papoušek bruselských válečnic, jako je Kallasová nebo Leyenová, může říct, že jde o ‚ruský narativ‘. Copak se v souvislosti s Afghánistánem, Irákem, Jugoslávií, Libyí a dalšími státy mluvilo o ‚americkém narativu‘? Ten, mimochodem, média vždy naprosto nekriticky přijímala, protože byl až do nástupu D. Trumpa halen do velkohubých hodnot, i když vždy šlo o jedno a to samé – o moc a nerostné bohatství,“ napsala redakci.
„Není to žádný ruský narativ. Je to realita potvrzená mimo jiné bývalým ministrem zahraničí USA Henrym Kissingerem, poradcem šéfa OSN Jeffreyem Sachsem a dalšími politiky a osobnostmi Západu. Mnohá média a váleční štváči úplně zapomínají na převrat na Majdanu, na situaci, kterou popisovala organizace Human Right Watch 21. 10. 2014, publikovanou v našem médiu Novinky: ‚Ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí‘ nebo zprávu Novinky a ČTK z 11. 5. 2014: ‚Ukrajinští vojáci v Krasnodaru ukončili násilně referendum a stříleli do davu‘. Nebo zprávy z Aktuálně.cz z roku 2014: ‚Nášivky nacistů ovládly Kyjev. Noví banderovci vycenili zuby‘ nebo ‚Ukrajinská armáda je jako dobyvatel. Pálí do škol‘. A co zpráva z 13. 8. 2014 v EuroZprávách: ‚Kyjev přitvrzuje, parlament zrušil jazykový zákon, hrozí protesty menšin‘. Jsem pacifista, jsem proti válce, nejsem v žádném případě fanda či podporovatel Ruska, ale příčiny války musíme hledat v historickém mezinárodním kontextu a hlavně v genocidě ze strany novodobých banderovců. S vražděním civilistů a genocidou byla na Ukrajině pod vedením fašistických skupin zkušenost už ze 40. let minulého století. Jsem pro co nejrychlejší zastavení války a vzájemného zabíjení Slovanů mezi sebou,“ odpověděl na anketní otázku poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Jasno má i poslankyně za SPD a šéfka Trikolory Zuzana Majerová. „Ať si ten ‚ruský narativ‘ už narvou do špic. Samozřejmě že je naprosto legitimní vést debatu o čemkoli. Tedy pokud žijeme v demokracii,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.
Dodejme, že ParlamentníListy.cz s anketní otázkou oslovily i politiky dnešní opozice, představitele bývalé Fialovy vlády. Nikdo z nich však nereagoval.
