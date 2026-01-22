Zoo Liberec se připojuje ke stanovisku Pavučiny k podpoře environmentálního vzdělávání

23.01.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zoo Liberec společně se svým Střediskem environmentální výchovy DIVIZNA se znepokojením sleduje vyjádření ministra životního prostředí pana Petra Macinky o plánovaném omezení podpory environmentálního vzdělávání (EVVO).

Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

Jako instituce, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí a škol v oblasti ochrany přírody a jako dlouholetý člen sítě environmentálních vzdělávacích center Pavučina se proto připojujeme k jejímu společnému stanovisku, které zdůrazňuje význam EVVO a upozorňuje na negativní dopady jeho omezování pro děti, školy i učitele.

Environmentální vzdělávání pomáhá mladým lidem porozumět světu kolem sebe, učí je odpovědnosti vůči přírodě a podporuje kritické myšlení. Je důležitou součástí moderního vzdělávání a investicí do budoucnosti celé společnosti!

Plné znění stanoviska Pavučiny je k dispozici ZDE.

Zdroje:

https://www.pavucina-sev.cz/data/Y/K/4/stanovisko-EV-Pavucina-leden-2.pdf

