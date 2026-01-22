Zoo Liberec se připojuje ke stanovisku Pavučiny k podpoře environmentálního vzdělávání

Jako instituce, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí a škol v oblasti ochrany přírody a jako dlouholetý člen sítě environmentálních vzdělávacích center Pavučina se proto připojujeme k jejímu společnému stanovisku, které zdůrazňuje význam EVVO a upozorňuje na negativní dopady jeho omezování pro děti, školy i učitele.
Environmentální vzdělávání pomáhá mladým lidem porozumět světu kolem sebe, učí je odpovědnosti vůči přírodě a podporuje kritické myšlení. Je důležitou součástí moderního vzdělávání a investicí do budoucnosti celé společnosti!
Plné znění stanoviska Pavučiny je k dispozici ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.