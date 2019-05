ČVUT představuje designový betonový mobiliář Levitee, který umožňuje instalaci inteligentních technologií

Veřejnosti se novinka představí ve dnech 5. až 6. června 2019 na brněnském veletrhu Urbis Smart City Fair, kde bude soutěžit o Zlatou medaili udělovanou mezinárodní odbornou komisí nejlepším vystaveným produktům.

Mobiliář byl navržen jako sada tvořená konzolovou lavičkou a doplňky, které by měly přinést širokou variabilitu při umísťování do veřejného prostoru. Jeho řešení navazuje na vývoj započatý již v roce 2015 a vychází z rešerší prováděných mezi výrobci i koncovými uživateli.

„Náš tým byl přítomen při vývoji prototypu první chytré lavičky v ČR s názvem „CapaSitty“, která byla prezentována i na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně,“ říká vedoucí projektu Tomáš Vlach. Po jejím skončení se v tuzemsku s chytrými lavičkami obrazně řečeno roztrhl pytel. Postupně však začal převažovat spíše negativní názor veřejnosti.

Na základě komunikace s výrobci i uživateli byly určeny jako hlavní důvody vysoká pořizovací cena, nedostatečná variabilita vlivem omezené orientace fotovoltaického panelu, nevhodný a rušivý vzhled. „Proto se náš tým rozhodl pokračovat a vyvinout novou lavičku oproštěnou od předchozích řešení, která by mohla fungovat a lákat k odpočinku i jako obyčejná lavička bez instalace inteligentních technologií, ale zároveň by umožňovala jejich snadnou a variabilní montáž a nepůsobila rušivě na své okolí,“ dodává Tomáš Vlach.

Lavička „Levitee“ kromě pohodlného krátkodobého odpočinku může uživateli nabít prostřednictvím USB konektoru telefon, poskytnout bezplatné připojení mobilních zařízení k Wi-Fi a ještě měřit kvalitu ovzduší pomocí různých čidel dodávaných podle přání koncového zákazníka, takže se skvěle hodí do konceptu Smart City.



Inteligentní technologie je možné díky jejich snadné přístupnosti a umístění do ucelených boxů přidávat či ubírat dle potřeby zákazníka i po umístění mobiliáře do terénu. Navíc mohou běžet bez napojení na elektrickou síť, protože lavička si při omezené funkcionalitě vystačí s vlastním fotovoltaickým panelem a baterií, kam ukládá energii do zásoby pro pokrytí provozní potřeby ve chvílích, kdy nesvítí slunce. V případě namontování více čidel a dalších prvků s vyšším odběrem elektřiny je možné lavičku připojit k síti, aby s panelem fungovala jako hybridní systém.

Důraz byl při vývoji kladen na design, který by měl působit zajímavě a přitom na sebe křiklavě neupozorňovat, protože cílem tvůrců je, aby lavička nenásilně zapadla do okolí. Tým ČVUT UCEEB proto na výrobu prezentovaného prototypu připravil originální formu a směs vysokohodnotného betonu. Místo klasických ocelových výztuží použili technické textilie z uhlíkových vláken prosycených polymerní matricí. Podkladní část lavičky umístěna pod povrch terénu byla navržena se značným podílem recyklovaného materiálu.



Originální tvarování uhlíkových výztuží bylo laboratorně odzkoušeno a je autorsky chráněno stejně jako podoba lavičky. Tyto pevnější a odolnější materiály nepodléhají korozi a tloušťka betonu může být podstatně menší. Díky materiálu a originálnímu tvarování je tak lavička mnohem lehčí a tím pádem snáze transportovatelná, než kdyby byla vyrobena z běžného betonu s tradiční výztuží.

Vedle veletrhu Urbis by měla lavička být od letoška k vidění i na několika místech v Praze, kde budou tři kusy instalovány v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu (podpořeno z Operačního programu Praha pól růstu).

autor: Tisková zpráva