Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela

21.12.2025 8:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakcím na výsledky jednání premiéra Babiše v Bruselu

Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela. ČR podle expremiéra Fialy otáčí kurz a „míří na východ”. „Klient Putin”, napsal na sítě zase exministr vnitra Vít Rakušan. Už chybí jen oprášit strašení příjezdem ruských tanků…?

X

Jaká je od patosu oproštěná skutečnost? Dosavadní českou servilitu, kterou na půdě EU reprezentovala vláda Petra Fialy, nahrazuje racionální politika, jíž nejsou zájmy a problémy spojenců v žádném případě lhostejné (viz aktuálně například vyjádření podpory prací na využití reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy), prim budou hrát zájmy ČR a jejích občanů.

Žádné „odkývávání blbostí z nepozornosti”, kterak evropskou politiku Fialova kabinetu hodnotil například Marek Benda (ODS). Žádná důsledky nedomýšlející podpora rádoby vznešených cílů výměnou za poplácání po zádech od „velkých evropských kluků”. Absence ostychu ozvat se s konstruktivní kritikou, případně i vyřčením rázného „ne”, bude-li to v českém národním zájmu třeba, nebude pro novou českou vládu tabu.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nacher (ANO): Fialova objektivita kulhá na obě nohy
Nacher (ANO): Dvojí metr roku?
Nacher (ANO): Střet zájmů a (ne)oprávněnost ingerence prezidenta Pavla
Nacher (ANO): Vy jste měli samostatný klub se čtyřmi poslanci, pane Bartoši

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , opozice , Nacher , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Nahrazuje v jednáních v rámci EU Fialovu servilitu racionální politika?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co by EU měla z toho, kdyby nás zatáhla do války?

Vy tvrdíte, že se o to pokouší. Proč by to dělala? A k té mírové iniciativě Trupma. Podle vás je jeho návrh vůči Ukrajině spravedlivý? Nezohledňuje jen zájmy USA a Ruska?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela

8:05 Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakcím na výsledky jednání premiéra Babiše v Bruse…