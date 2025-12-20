Nacher (ANO): Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela

Předvolební mystifikační rétorika bývalé koalice vstává z popela. ČR podle expremiéra Fialy otáčí kurz a „míří na východ”. „Klient Putin”, napsal na sítě zase exministr vnitra Vít Rakušan. Už chybí jen oprášit strašení příjezdem ruských tanků…?
Jaká je od patosu oproštěná skutečnost? Dosavadní českou servilitu, kterou na půdě EU reprezentovala vláda Petra Fialy, nahrazuje racionální politika, jíž nejsou zájmy a problémy spojenců v žádném případě lhostejné (viz aktuálně například vyjádření podpory prací na využití reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy), prim budou hrát zájmy ČR a jejích občanů.
Žádné „odkývávání blbostí z nepozornosti”, kterak evropskou politiku Fialova kabinetu hodnotil například Marek Benda (ODS). Žádná důsledky nedomýšlející podpora rádoby vznešených cílů výměnou za poplácání po zádech od „velkých evropských kluků”. Absence ostychu ozvat se s konstruktivní kritikou, případně i vyřčením rázného „ne”, bude-li to v českém národním zájmu třeba, nebude pro novou českou vládu tabu.
Ing. Patrik Nacher
