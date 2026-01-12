Část republiky zasáhne silná ledovka. České dráhy připravují preventivní opatření

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před tvorbou silné ledovky, která od dnešního odpoledne až do zítřejšího dne zasáhne celou západní polovinu republiky a část Moravy.

Extrémní počasí může způsobit komplikace v železničním provozu, cestujícím proto doporučujeme sledovat aktuální informace o provozu vlaků Českých drah.

Aktuální výstraha ČHMÚ platí od 12. 1. 2026 od 16:00 hod. do 13. 1. 2026 do 15:00 hod. Sněžení bude postupně přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Ta může způsobit problémy i na železnici, hrozí například zamrzání výhybek, námraza na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště. České dráhy proto aktivují preventivní opatření – dojde k posílení dispečinku, provozního personálu i pohotovostní služby. Zároveň budou v pohotovosti připravené pomocné motorové lokomotivy pro případ mimořádností. Ve vybraných stanicích budou k dispozici zásoby vody a občerstvení pro cestující, kteří by byli v důsledku nepříznivého počasí nuceni na delší dobu přerušit svou cestu. Cestujícím také doporučujeme, aby se na možné komplikace při cestování preventivně připravili a vybavili se na cestu tekutinami, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cesty na kratší vzdálenost.

Aktuální informace o provozu na železnici jsou dostupné na webu www.cd.cz/omezeniprovozu, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na sociální síti X. K dispozici jsou také operátoři zákaznické podpory na telefonním čísle 221 111 122. 

