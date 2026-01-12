Část republiky zasáhne silná ledovka. České dráhy připravují preventivní opatření

Extrémní počasí může způsobit komplikace v železničním provozu, cestujícím proto doporučujeme sledovat aktuální informace o provozu vlaků Českých drah.
Aktuální výstraha ČHMÚ platí od 12. 1. 2026 od 16:00 hod. do 13. 1. 2026 do 15:00 hod. Sněžení bude postupně přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Ta může způsobit problémy i na železnici, hrozí například zamrzání výhybek, námraza na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště. České dráhy proto aktivují preventivní opatření – dojde k posílení dispečinku, provozního personálu i pohotovostní služby. Zároveň budou v pohotovosti připravené pomocné motorové lokomotivy pro případ mimořádností. Ve vybraných stanicích budou k dispozici zásoby vody a občerstvení pro cestující, kteří by byli v důsledku nepříznivého počasí nuceni na delší dobu přerušit svou cestu. Cestujícím také doporučujeme, aby se na možné komplikace při cestování preventivně připravili a vybavili se na cestu tekutinami, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cesty na kratší vzdálenost.
Aktuální informace o provozu na železnici jsou dostupné na webu www.cd.cz/omezeniprovozu, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na sociální síti X. K dispozici jsou také operátoři zákaznické podpory na telefonním čísle 221 111 122.
