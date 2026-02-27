Fiala (ODS): Co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci?

Premiér oznámil, že nehodlá plnit spojenecké závazky, protože je pro něj prý priorita „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho“. Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost. Tu musí zajistit stát. Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže…
A jsem zvědavý, co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci. Nebo si vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat?
Premiérovy trapné výmluvy asi taky nepotěší amerického prezidenta, v jehož červené čepici tady ještě nedávno běhal. Je to právě prezident Trump, který nejvíce tlačí na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost.
