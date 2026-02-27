Fiala (ODS): Co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci?

27.02.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí Babišovy vlády přispívat ze státního rozpočtu na munici pro Ukrajinu

Fiala (ODS): Co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci?
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Premiér oznámil, že nehodlá plnit spojenecké závazky, protože je pro něj prý priorita „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho“. Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost. Tu musí zajistit stát. Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže…

A jsem zvědavý, co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci. Nebo si vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat?

Premiérovy trapné výmluvy asi taky nepotěší amerického prezidenta, v jehož červené čepici tady ještě nedávno běhal. Je to právě prezident Trump, který nejvíce tlačí na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátorka ODS peprně hovoří o Petru Fialovi
Fiala: Ne, Pavel naší vládě nepomáhá. Dejte na zbraně pro Ukrajinu aspoň pár milionů
Fiala (ODS): Není doba na malichernosti. Spolupráce je nutná
Petr Fiala dnes nechtíc odhalil víc, než zamýšlel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , ODS , Ukrajina , vláda , muniční iniciativa

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by Česká republika přispívat ze státního rozpočtu na muniční iniciativu pro Ukrajinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Reklama

Jak si můžete dovolit za naše peníze zneužít pro svůj prospěch? Uvědomujete si, že jste byla zvolena proto, abyste dělala něco pro lidi a ne si točila ve sněmovně videa a dělala si osobní reklamu? Co jste pro nás udělala? A vzhledem k tomu, jaký máte plat, máte vůbec zapotřebí taková videa točit? Ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pospíšil (TOP 09): Takhle spravedlnost pro zvířata prostě nevypadá

21:03 Pospíšil (TOP 09): Takhle spravedlnost pro zvířata prostě nevypadá

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na podmíněný trest za týrání psa v Uherském Hradišti