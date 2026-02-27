Merz v Číně a ticho. Zahradil se vysmál „morálním majákům“

Jan Zahradil se v rozhovoru pro DVTV vrátil k vystoupení šéfa české diplomacie Petra Macinky na Mnichovské bezpečnostní konferenci, které část opozice označila za „mnichovský trapas“. „Opozice to možná tak hodnotila, nicméně sociální sítě, mediální prostředí ve Spojených státech, nebo jeho převážná část, to hodnotila úplně jinak,“ upozornil.
„Ani v evropských médiích jsem si nevšiml nějakého ,trapasu' nebo něčeho podobného,“ uvedl. A kritiku ze strany domácí opozice shrnul slovy: „To, že to hodnotí naše opozice tímto způsobem, si myslím, že je náš vnitropolitický folklor. Ale moc vážně ho neberu,“ dodal Zahradil.
Zároveň zdůraznil, že ministr čelil v debatě bývalé šéfce americké diplomacie Hillary Clintonové a polskému ministrovi zahraničí Radosławu Sikorskému – přičemž šlo podle něj jednak o hodnotový střet, jednak o spor o fungování Evropské unie. „Ani v jednom z těch případů já se rozhodně nedomnívám, že by ministr Macinka neobstál, ale právě naopak,“ zdůraznil expert Motoristů sobě na zahraniční politiku.
„Slušný zářez“ a zviditelnění v USA
Jan Zahradil zároveň naznačil, že vystoupení ministra Macinky v Mnichové byl moment, který mohl rezonovat především v konzervativním prostředí ve Spojených státech. „To myslím, že udělal docela slušný zářez na pažbě té konzervativní části amerických opinion makerů, influencerů, youtuberů i médií,“ uvedl s tím, že Macinka si udělal dobré předpolí pro následující návštěvu Spojených států.
Zahradil věří, že se to může České republice vyplatit i do budoucna. „Bude se nám hodit, zúročí se to tím, že Česká republika se v Americe zviditelnila minimálně u Trumpovy administrativy,“ řekl a dodal: „Ono se to ostatně už zúročilo, hovořil tam velice krátce s prezidentem Trumpem, hovořil s ministrem zahraničí Markem Rubiem i s jinými tvůrci americké zahraniční politiky,“ uvedl.
Ing. Jan Zahradil
Současně si neodpustil srovnání s bývalým šéfem české diplomacie. „Což se mimochodem panu bývalému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému, co si dobře vzpomínám, za čtyři roky jeho působení nepovedlo,“ poznamenal dlouholetý europoslanec.
Na otázku, zda Petr Macinka v Mnichově nepoškodil české zájmy, Jan Zahradil reagoval odmítavě a zpochybnil samotný předpoklad takové kritiky. Zdůraznil, že ministr zahraničí má podle něj povinnost myslet strategicky a udržovat silnou transatlantickou vazbu. „Myslím si, že každý předvídavý politik, zejména ministr zahraničí, musí dělat všechno pro to, aby se atlantická vazba neoslabovala,“ uvedl.
Podle něj současná linie reprezentovaná Donaldem Trumpem nepředstavuje jen osobní postoj, ale širší trend americké politiky, který bude ve Spojených státech převládat. Pokud se k němu tedy ministr přihlásil, považuje to Zahradil za „předvídavé“ a za krok, který vytváří prostor pro další komunikaci mezi Českou republikou a USA.
Připomněl také, že americká bezpečnostní strategie věnuje značnou pozornost státům střední a východní Evropy – v oblasti obrany, investic i obchodu. Celé své stanovisko pak shrnul řečnickou otázkou: „Takže proč bychom toto otevřené okno příležitosti nevyužili?“ dodal.
V kontextu toho Zahradil odmítl tvrzení, že by se ministr zahraničí soustředil výhradně na Spojené státy a opomíjel Evropu. Poukázal na to, že důraz na dobré vztahy se sousedními státy i zeměmi geograficky blízkého prostoru je podle něj součástí vládního programového prohlášení a že tuto rovinu ministr naplňuje.
„Maďarsko-slovenská skupina“ jako strašák?
Nad další otázkou moderátorky Daniely Drtinové, zda nás kroky vlády a vystoupení ministra nezařazují do jakési maďarsko-slovenské skupiny, se Jan Zahradil nejdříve zasmál, načež reagoval slovy: „Maďarsko-slovenská skupina se stala tady v českém politickém diskurzu takovým zvláštním strašákem,“ uvedl.
Zkritizoval předchozí přístup české vlády i části médií. „Ty dvě země byly démonizovány, je zapotřebí je od-démonizovat,“ řekl s tím, že bez ohledu na to, jaké vlády budou v Bratislavě či Budapešti, je podle něj nutné udržovat funkční vztahy v rámci V4 i bilaterálně.
Připomněl také, že současná vláda chce obnovit společná jednání, která kabinet Petra Fialy zrušil, a považuje to za správný krok. „Mít dobré vztahy se Slovenskem a s Maďarskem je jednou ze zahraničně politických priorit,“ zdůraznil. Za chybu pak označil, pokud jsou tyto země nálepkovány jen proto, že mají odlišný názor například na řešení konfliktu na Ukrajině.
Ze stolu také smetl obavy, že by se Česká republika spolu se Slovenskem a Maďarskem mohla ocitnout v izolaci. Takový scénář podle něj nehrozí a samotný pojem izolace považuje za nadsazený. „Já si ani nemyslím, že Slovensko a Maďarsko jsou izolovány,“ uvedl.
Připustil, že obě země čelí kritice ze strany evropských institucí, zejména Evropské komise či Evropského parlamentu, především kvůli odlišnému pohledu na konflikt na Ukrajině. Zdůraznil však, že odlišný názor je legitimní součástí politické debaty. „Mají na to právo a rozhodně to nevybočuje nijak z demokratického diskurzu nebo z toho, jak by se měla odehrávat demokratická diskuze uvnitř Evropské unie,“ uzavřel Jan Zahradil.
Merz v Číně a „morální majáky“
Na svou obhajobu pragmatické zahraniční politiky Jan Zahradil navázal i komentářem k návštěvě německého kancléře Friedricha Merze v Číně. Podle něj se právě na této cestě ukazuje rozdílný metr, kterým je v Česku posuzována zahraniční politika jednotlivých lídrů.
„Je k popukání vidět, jak zdejší morální majáky vůbec neví, co říct k Merzově návštěvě Číny. Rádi by ho pokárali, že tam jel čistě jen za byznysem místo kázání ,hodnot’, ale zatím si na šéfa vlády našeho hlavního obchodního partnera netroufají. Takže jsou radši zticha,“ napsal Zahradil na sociální síti X.
A poukázal i na to, že mlčí i organizace dlouhodobě kritické vůči Pekingu. „Mlčí i prověřená anti-čínská lobby (Sinopsis, Evropské hodnoty),“ uvedl.
Bez pochyb by situace byla jiná, pokud by do Číny zamířil Donald Trump. „Copak asi morální majáky předvedou, až tam za měsíc pojede Trump? To se jim jazyky nejspíš rozvážou – ten je ,zlý’, na rozdíl od ,hodného’ Merze, takže to schytá. Havlovskou politiku si kazit nedáme!“ uzavřel Jan Zahradil.
Mlčí i provařená anti-čínská lobby (Sinopsis, Evropské hodnoty).— Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 27, 2026
Copak asi morální majáky předvedou, až tam za měsíc pojede Trump ?
To se jim jazyky nejspíš rozvážou - ten je “zlý”, na rozdíl od “hodného” Merze, takže to schytá. Havlovskou politiku si kazit nedáme ! ??
2/2
Návštěva Friedricha Merze v Pekingu byla zaměřena především na ekonomickou spolupráci, obchod a investice. Jednání se týkala posílení vzájemného obchodu, technologické spolupráce a koordinace v oblasti zelené transformace. Čínská strana zároveň zdůraznila zájem o stabilní a dlouhodobé čínsko-německé vztahy založené na pragmatickém dialogu a řešení rozdílných názorů prostřednictvím komunikace.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.