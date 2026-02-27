„Hnědka mezi půlkami.“ Vyoral se po slovech Pavla neudržel

Tak jsme měli výročí začátku války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tentokrát trochu mediálně intenzivnější. Co říct k takovému výročí?
Snad jen, ať co nejdříve skončí utrpení obyčejných lidí na obou stranách. Těch obyčejných lidí, kteří vždy v případě konfliktů trpí na úkor těch skutečných zločinců sedících v bezpečí a na teplých místech nahoře a za zrcadlem. Aniž bych chtěl jakkoliv Rusko omlouvat, tak je důležité si vždy uvědomit, že platí, že ne lež samotná, ale důvod dělá lháře. Ne utrpení samo, ale důvod dělá mučedníka. A nejen čin samotný, ale také důvod dělá agresora. Což si vzhledem k propagandě a prolhanosti mediálně politického hlavního proudu prakticky v celém globalizovaném vyspělém světě – či kolektivním západě, nebo jak chcete – řada lidí nedokáže úplně uvědomit.
Prezident Pavel na Staroměstském náměstí prohlásil, že se jedná i o naši válku. Považujete válku na Ukrajině za „naši válku“?
Moje válka to rozhodně není. A věřím, že není nikoho z nás. Jde jen o prefabrikované propagandistické fráze, které soudruh převlékač uniforem dokola omílá, jako kdyby měl IQ 107… jo, počkat. Jedná se o zástupnou válku proti Rusku vyprovokovanou USA a vedenou prostřednictvím agresivní junty v čele Ukrajiny. Rusko, jeho zdroje a ducha se nepodařilo rozložit prostřednictvím Napoleona, Trockého ani Hitlera. Dalším v řadě jest Zelenský. A jsem přesvědčen, že ani on, sic opět štědře podporovaný západními mocnostmi v čele s velkými bratry ze zámoří, neuspěje. Jen musíme doufat, že nezačnou létat atomovky ani nic podobného. Jinak pokud je to skutečně válka Petra Pavla, stínového prezidenta Petra Koláře nebo Petra Fialy, ať si sbalí svých pět švestek a spolu se svými prominentními dětičkami vyrazí jako první do první frontové linie. Myslím, že oni všichni, a zejména mladý soudruh Kolář, by měli jen při prvním pomyšlení na to všechno okamžitě šťavnatou hnědku mezi půlkami a letěli by do krytů.
Spolek Dárek pro Putina nechal po Česku rozmístit makety dronů, které ovšem na některých místech dlouho nevydržely. Co říkáte na takovou „připomínku“?
Že je mezi námi stále dostatek uvědomělých magorů, kteří mají zřejmě houby co k rozumné práci. Nějak si pořád nepamatuji na makety bezpilotních letounů, kazetových bomb či naváděných raket v době bezpočtu invazí zejména na Blízkém východě ze strany USA a jejich výkonné ruky v podobě agresorů z NATO. To někteří z našich lepševiků zřejmě měli nedostatek informací z naší/vaší veřejnoprávní nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT.
Petr Macinka je poslední dobou vidět všude, naposledy v OSN, kde měl projev adresovaný Rusku. Myslíte, že opozice už přestane Macinku označovat za amatéra?
Že je Petr amatér, si může myslet pouze někdo, kdo si v rámci politického rozhledu nevidí dále než na špičku nosu Petra Pavla či Zelenskaji Gréty. Nicméně je vždy alarmující, když vám vzdávají hold pazgřivci z řad svazáků z Aspen Institutu či z řad předních zástupců opozice. A Petrův projev, sic byl státnický, tak byl v kontextu rusko-americké proxy války vedené nejen Ukrajinci na Ukrajině, bohužel do jisté míry demagogický a v celé míře lokajský vůči západním velkým bratřím a režimu vládnoucímu nad kvazi demokratickým středozápadem. Pravidelně nová vyjádření a kroky současné proměněné vlády mi jen potvrzují slova klasika, že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Bohužel i Petr s Filipem Turkem, jakkoliv chápu, že musejí vystupovat diplomaticky a vyvažovat, čím dál více sklouzávají do prorežimního marasmu. Jejich stanoviska vůči Rusku a rusko-americké válce toho jsou dokladem.
Maďarský premiér Viktor Orbán nechal maďarské vojáky hlídat maďarskou energetickou infrastrukturu před případnou ukrajinskou sabotáží. Myslíte, že je to jenom předvolební divadlo, nebo by si Ukrajinci skutečně něco takového dovolili?
Předvolební divadlo je skoro všechno, co vidíme. Podobně jako u nás šaškování na demonstracích a vytváření kultu osobnosti komunistovi 2.0 a zelenému bezmozkovi schvalujícímu invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na druhou stranu junta vládnoucí na Ukrajině byla doposud všehoschopná, ve všem podporovaná a mohla si dovolit naprosto všechno a vše jí bylo vždy odpouštěno. Tedy obezřetnost je v tomto případě jistě na místě.
Pomalu se chýlí ke konci mandát ombudsmana Stanislava Křečka. Jak byste zhodnotil jeho působení ve funkci?
Pokud si pamatuji, tak názorově jsem s panem Křečkem v klíčových otázkách většinou souhlasil. Ale musím říci, že mi z obzoru a ze zorného pole vymizel natolik, že vám k tomu víc nedokážu říci. A nevím, zda jde o pochybení na mé straně, na straně médií, nebo stran Stanislava Křečka. Jako vždy a všude zřejmě od každého trochu.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
