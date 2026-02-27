Pospíšil (TOP 09): Takhle spravedlnost pro zvířata prostě nevypadá

Přátelé, asi všichni jsme už zaznamenali rozsudek odvolacího soudu ve Zlíně v kauze týraného psa Bladea, kterého jeho majitel přivedl až na samotný okraj smrti. Bohužel odvolací soud zrušil původně uložený nepodmíněný dvouletý trest odnětí svobody a proměnil ho do tříleté podmínky a potvrdil tyranovi pětiletý zákaz chovu zvířat.
Majitel přitom nechal Bladea zavřeného v bytě, kam pak přestal chodit. Vyhladověl ho téměř k smrti hlady a žízní. Zachránili ho v poslední minutě náhodní kolemjdoucí, kteří si všimli zuboženého Blada, jak stojí na parapetu uvnitř bytu.
Přiznám se, že takovéto rozsudky vnímám velice negativně! V trestním zákoníku máme trestní sazby, které umožňují trestat pachatele nepodmíněnými tresty. A není to poprvé, kdy prvoinstanční soudy měly snahu potrestat týrání zvířat nepodmíněnými tresty, ale odvolací soudy jejich rozsudky zmírnily, protože jim přišly příliš přísné.
V tomto případě se odvolací soud vyjádřil, že se jednalo o nepřímý úmysl obžalovaného psa utýrat. Podmíněný trest pro pachatele považoval senát odvolacího soudu za zcela dostačující. I ten povede podle soudu k nápravě tyrana. Nepodmíněný trest byl prý podle odvolacího soudu nepřiměřeně přísný a nebyl uložen s chladnou hlavou.
Právo je sice složité, ale je nepřijatelné, aby tak kruté a dlouhodobé týrání zvířat, jakému čelil i Blade, mohlo být trestáno jen podmínkami! Takhle spravedlnost pro zvířata prostě nevypadá! Takže se teď v první řadě budu ptát ministra spravedlnosti, jak chce tyhle zjevné nespravedlnostmi vůči zvířatům řešit, anebo zda mu rozhodnutí soudu přijdou v pořádku?
Já podpořím každou rozumnou změnu legislativy nebo iniciativu, která zamezí takovým skandálním výsledkům v kauzách takto týraných zvířat!
