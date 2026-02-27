ÚZSVM: Stát prodal další pozemky a stavby na Slapech

ÚZSVM prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému další část bývalého rekreačního areálu Rabyně.

V minulosti nemovitosti patřily společnosti H-Systém. Rekreační areál se nachází v zastavěném území obce Rabyně a rozkládá se na pozemcích mezi východním břehem Slapské přehrady a komunikací Slapy – Netvořice. Byl provozován a udržován zhruba do roku 1990, později až na výjimky zcela býval mimo provoz a zcela bez údržby.

Do vlastnictví České republiky připadl v roce 2022 na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze. ÚZSVM rozhodl prodávat areál v několika aukcích rozdělením do menších logických celků. Důvodem byla mimo jiné možnost pro širokou veřejnost zapojit se do aukcí.

Tentokrát ÚZSVM prodával pozemky a stavby (dvojdomky) v horní části areálu. Jednalo se celkem o 12 pozemků a 5 staveb. Podařilo se je úspěšně prodat za cenu 21 257 640 Kč. Částka putovala do státního rozpočtu.

