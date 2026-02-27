MD: Se slovinským velvyslancem o nákladní železnici i přímém leteckém spojení

Možnosti posílení spolupráce v oblasti dopravy, železniční napojení na přístav Koper i případné zavedení přímé letecké linky mezi Prahou a Lublaní byly hlavními tématy dnešního jednání ministra dopravy se slovinským velvyslancem v České republice Alešem Balutem.
Ministr s velvyslancem hovořili zejména o významu slovinského přístavu Koper pro český export a import. Koper je dlouhodobě klíčovým logistickým uzlem pro české firmy, zejména v automobilovém průmyslu a kontejnerové přepravě. V loňském roce přístav odbavil přibližně 23 milionů tun zboží. Slovinská strana představila aktuální investice do rozvoje přístavní infrastruktury, včetně projektu nové železniční trati Divača–Koper. Modernizovaná trať má po dokončení v roce 2026 výrazně zvýšit kapacitu a propustnost nákladní dopravy mezi přístavem a vnitrozemím.
„Přístav Koper představuje pro české exportéry strategickou námořní bránu a modernizace železniční trati Divača–Koper jeho význam dále posílí. O to důležitější je najít cestu z krize evropské nákladní železniční dopravy, protože bez funkčního systému přepravy zboží po železnici nebudou moci velké přístavy naplno využít svůj potenciál,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Dalším tématem bylo letecké spojení. Slovinská vláda začátkem února vyhlásila nový veřejný tendr na podporu mezinárodních leteckých linek z Lublaně. Cílem je motivovat dopravce k otevření nových pravidelných spojení, potenciálně i na trase Praha–Lublaň. Mezi oběma metropolemi v současnosti neexistuje pravidelné přímé spojení. „Podporujeme aktivity směřující k obnovení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Lublaní, které by podpořilo obchodní spolupráci i cestovní ruch,“ dodává ministr Bednárik.
Ministr dopravy a velvyslanec si rovněž vyměnili názory na aktuální evropskou agendu, zejména na financování dopravní infrastruktury v příštím víceletém finančním rámci Evropské unie.
