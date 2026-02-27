Premiér Babiš: Moderní technologie vyvíjet i vyrábět umíme

Automobilka investuje do rozšíření výroby baterií 5 mld. korun a stává se tak největším výrobcem bateriových systémů pro elektromobily v koncernu Volkswagen.
„Tato investice je jasný důkaz, že český průmysl se dokáže měnit a posouvat směrem k vyšší přidané hodnotě. Projekt ve výši 5 miliard korun přináší 600 kvalifikovaných pracovních míst a zároveň nabízí rekvalifikace pro stávající zaměstnance – tedy konkrétní a odpovědnou transformaci, nejen sliby. Výroba bateriových systémů přímo u nás znamená větší soběstačnost, menší závislost na dovozu a více podstatného know-how doma v Česku. A především je to jasná odpověď na častou výtku, že jsme jen montovna. Nejsme. Umíme vyvíjet i vyrábět moderní technologie,“ uvedl premiér Babiš.
Zahájení produkce je součástí strategie koncernu Volkswagen v oblasti bateriových systémů, která vyvažuje dodávky bateriových článků a systémů z vlastních zdrojů i od třetích stran, aby bylo dosaženo maximální flexibility s trvalým přístupem k inovacím, technologiím a dodavatelským řetězcům.
Hlavní závod značky Škoda je zároveň prvním výrobním místem koncernu Volkswagen v Evropě, které vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, tedy typu cell-to-pack (CTP), pro použití ve velkosériově dodávaných elektromobilech. Produkce více než 1 100 systémů typu cell-to-pack denně a až 335 000 systémů ročně urychluje zavádění nových technologií v těsné spolupráci s Technologickým centrem pro pokročilý vývoj baterií koncernu Volkswagen.
