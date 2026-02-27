PRIM získává posilu z Petrofu, novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

27.02.2026 13:54 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tradiční česká hodinářská značka PRIM posiluje své vedení.

PRIM získává posilu z Petrofu, novým obchodním ředitelem je Adam Prousek
Foto: Prim
Popisek: Prim - logo

Na pozici obchodního ředitele nově nastupuje Adam Prousek, zkušený manažer s praxí v obchodě i marketingu, který chce navázat na silné dědictví značky a podílet se na jejím dalším moderním rozvoji.

Adam Prousek své dosavadní profesní zkušenosti získával především ve společnosti PETROF, kde působil více než 10 let. V této světoznámé rodinné firmě s dlouhou tradicí a prémiovým produktem působil na různých pozicích v oblasti obchodu a marketingu. Cenný vhled do fungování rodinných podniků mu přineslo také pětileté působení v představenstvu organizace Family Business Network, díky němuž měl možnost spolupracovat s řadou inspirativních českých firem. „Udělal jsem si jasno v tom, že chci pracovat s kvalitním produktem s vysokou přidanou hodnotou. Obrovsky si vážím toho, že jsem dostal příležitost pokračovat ve své kariéře právě ve firmě založené a vlastněné rodinou Hankových,“ říká Adam Prousek.

Pro nového obchodního ředitele představuje PRIM spojení špičkového řemesla a české zručnosti. „PRIM pro mě znamená tradici, krásný produkt a důkaz, že Češi mají opravdu zlaté ruce. Zní to možná jako klišé, ale čím víc toho procestujete, tím víc si to uvědomujete,“ doplňuje. Své první kroky ve firmě směřoval k důkladnému poznání jejího fungování. „Mým aktuálním úkolem je dobře se zorientovat ve firemních procesech, ale také na trhu s hodinkami. Právě proto jsem začal seznamováním s novými kolegy, prošel jsem si naši výrobu a obdivoval krásné hodinářské řemeslo,“ popisuje.

Prousek

Do budoucna se chce aktivně podílet na tvorbě nové obchodní strategie a především na tom, aby její přínosy pocítili zákazníci. „Největší výzvu vidím v tom, probudit v naší značce sebevědomí. PRIM má úžasnou historii, na které lze stavět. Beru ji jako základní kámen, na který je ale třeba navázat. Pro nostalgii a vzpomínky na ‚staré dobré časy‘ není čas – potřebujeme se dívat dopředu, sledovat, a nebo ještě lépe, udávat trendy,“ říká Prousek.

Jednou z jeho priorit je modernizace procesů i portfolia tak, aby zákazníci vždy získali špičkový produkt i služby odpovídající současným očekáváním. „Rád bych se podílel na dlouhodobém a udržitelném rozvoji firmy tím, že jí přinesu dostatek spokojených zákazníků. Mým cílem je, aby lidé nosili na svých zápěstích hodinky značky PRIM hrdě, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.“ uzavírá nový obchodní ředitel.

Psali jsme:

Sjednocený Prim plánuje investice za 25 milionů a uvádí na trh limitovanou edici hodinek za 119 tisíc korun
Hodinky PRIM jako symbol udržitelnosti
Český výrobce hodinek PRIM představuje nový web
Český výrobce hodinek PRIM opět otevírá své prodejny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

obchod , Prim , TZ , management , Prousek

Imunita

Tvrdíte, jak imunita není fér. Souhlasím. Proč teda neusilujete o její zrušení? Nebo nevím o tom, že byste se o to jako vy nebo vaše strana kdy pokusili.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026 Syté obědy bez masa plné chuti a bílkovinSyté obědy bez masa plné chuti a bílkovin

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

PRIM získává posilu z Petrofu, novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

13:54 PRIM získává posilu z Petrofu, novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

Tradiční česká hodinářská značka PRIM posiluje své vedení.