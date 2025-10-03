Celní správa: Celníci zadrželi 74 herních zařízení

05.10.2025 7:16 | Tisková zpráva

V průběhu srpna letošního roku provedla Celní správa České republiky dvoutýdenní kontrolní akci s krycím názvem BEDŘICH, zaměřenou na odhalování nelegálního provozování hazardních her bez platných povolení. Celníci zkontrolovali celkem 16 provozoven. Úspěšných bylo 13 kontrol, a to v 10 různých objektech. Při zásazích zadrželi 74 technických herních zařízení a finanční hotovost v celkové výši 37 725 Kč.

Foto: Celní správa
Celní správa

Do akce se zapojili příslušníci Celního úřadu v Brně a Celního úřadu v Ostravě. Nejvíce herních zařízení bylo zajištěno na území Moravskoslezského kraje. Celní úřad v Ostravě provedl 8 kontrol, při kterých bylo zadrženo 49 technických zařízení a finanční prostředky ve výši 11 725 Kč. Příslušníci Celního úřadu v Brně uskutečnili pět kontrol, zadrželi 25 technických herních zařízení a hotovost ve výši 26 000 Kč.

Kontroly zároveň odhalily, že se nelegálně provozovaných hazardních her účastnily i osoby zapsané v Rejstříku vyloučených osob. V legálně provozovaném herním prostoru by jim hraní hazardních her bylo znemožněno, neboť se jedná o zákaz stanovený zákonem. Tento rejstřík zahrnuje mimo jiné osoby v exekuci, insolvenci, pobírající dávky v hmotné nouzi nebo neplatiče výživného. Nelegální provozování hazardních her podkopává systém ochrany zranitelných skupin obyvatel.

Celníci v hernách prověřili celkem 28 osob. U pěti z nich zjistili evidenci v uvedeném rejstříku. Ve dvou případech narazili na osoby mladší 18 let, což zákon o hazardních hrách výslovně zakazuje.

Cílem akce bylo mimo jiné provést opakované kontroly ve vybraných provozovnách v krátkém časovém rozestupu. Tento postup se ukázal jako efektivní – ve třech případech došlo k opakovanému návozu nelegálních herních zařízení a k dalšímu zásahu celníků.

Nelegální hazard je vážným narušením zákona, které může vést k uložení pokuty až do výše 50 milionů korun a zákazu činnosti až na dva roky.

