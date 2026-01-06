„Rusko“ do programu vlády? My jsme ČR. Lipavského „školili“ v ČT

Hostem pořadu ČT Události, komentáře byl předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN), poslanec Jan Lipavský (za ODS) a Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD). Moderovala Tereza Řezníčková.
Tématem diskuse bylo programové prohlášení vlády. „Největší předěl je v té hospodářské, ekonomické části, kde jsme spatřovali vysokou nekompetentnost předcházející vlády. Budeme se soustředit na hospodářský růst,“ řekl Radek Vondráček.
Zatímco Rajchl očekává v následujících čtyřech letech profesionalitu, Lipavský naopak zadlužování. Dvořák mínil, že budeme opět bez reforem.
Vondráček odpovídal na otázku, proč v programovém prohlášení není zmíněno Rusko. „Nevidím důvod, proč by v programovém prohlášení vlády České republiky, suverénní svobodné země, byl název Ruské federace. Takto se programové prohlášení psát nemá. Nemá se vymezovat proti něčemu, ale má se za něco stavět a něco budovat,“ zdůraznil místopředseda poslaneckého klubu ANO.
Vláda se podle něj také staví za to, že sektor neziskových organizací je nutné zefektivnit, zeštíhlet. „I tudy tečou veřejné prostředky a tahle vláda si klade za cíl kromě růstu samozřejmě i úspory,“ zdůraznil Radek Vondráček.
Lipavský reagoval slovy, že se chystá útok na neziskovky. „Bude na ně uvaleno více regulatorních povinností. Bude se vylévat vanička i s dítětem,“ domnívá se bývalý ministr zahraničí.
Vrátil se k tomu, že v programovém prohlášení chybí slovo Rusko. „V době, kdy Rusko vede imperiální a agresivní válku proti Ukrajině a hybridními formami proti celé Evropě, je to chyba,“ domnívá se.
Jsme prý svědky nezodpovědnosti nové vlády. „Vidíme, jaké koaliční partnery si ANO vybralo kvůli tomu, aby Andrej Babiš nebyl vydán k trestnímu stíhání. Podle toho to vypadá,“ řekl Lipavský.
Rajchl se zasmál. „Že bychom tam třeba dali ještě Venezuelu nebo Grónsko?“ nadhodil ve zjevné nadsázce.
Potom však vážným tónem zdůraznil, že programové prohlášení vlády má být suverénním dokumentem České republiky, který má udávat směr. „Kam chce vláda směřovat, jak chce republiku vést. Abychom se tam vyjadřovali k jednotlivým zemím na světě, k jednotlivým konfliktům, to opravdu není,“ objasnil Rajchl.
Sekera Fialova kabinetu
Je podle něj třeba prosazovat suverénní českou politiku. „Když slyším od pana Lipavského slovo zadlužování, tak to vyvolává úsměv na rtech,“ řekl Rajchl a dodal, že vláda, které byl Lipavský členem, „udělala sekeru za 1,2 bilionu a nepřinesla v podstatě žádné investice“.
„Česká republika byla naprosto na chvostu z hlediska poklesu reálných mezd. Jestli pan Lipavský začne říkat, že ekonomicky rosteme a že inflaci máme nízkou, tak bych rád připomenul, že občané přišli o třetinu celoživotních úspor; ekonomický růst se nastartoval až teď, pozdě,“ zdůraznil předseda strany PRO.
JUDr. Jindřich Rajchl
Poslední čtyři roky podle něj jednoznačně přinesly pokles životní úrovně. „Občané se už nechtějí neustále zabývat Ukrajinou, Evropskou unií, ale chtějí se zabývat svým životem a Českou republikou. A to je přesně to, co vláda plní, to, k čemu jí voliči dali mandát,“ sdělil Rajchl.
Lipavský kroutil hlavou a zjevně chtěl něco říct. „Prosím, pane ministře,“ dal mu přednost Dvořák.
„Snižovali jsme míru zadlužování,“ mínil bývalý šéf resortu zahraničí.
Rajchl se uchechtl.
„Investovali jsme extrémně do obrany, energetiky, výstavby silnic a dálnic,“ chválil se dál Lipavský. A Rajchovi řekl, že nehovořil pravdu.
„Kéž by ta minulá vláda vstupovala do takové ekonomické situace, do jaké vstupuje vláda současná, s nastartovaným ekonomickým růstem,“ přisadil si Dvořák.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Poznamenal, že minulá vláda vstupovala do situace po covidové pandemii, po rozvratu dodavatelsko-odběratelských řetězců v celém světě, do „agrese Ruska na Ukrajině, která způsobila ohromný nárůst cen energií“. „Minulá vláda se s tím musela potýkat. Ta současná se s tím nepotýká,“ míní místopředseda ústavně-právního výboru.
Řekl, že ačkoliv se v programovém prohlášení vlády neobjevilo slovo Rusko, několikrát je tam uvedeno slovo spropitné. „Napovídá to něco o prioritách vlády, čemu se chce ve svém mandátu věnovat,“ přemítal Dvořák.
Co se děje ve světě, to podle něj ovlivňuje životy občanů Česka každý den, ať jsou to ceny energií nebo ceny pohonných hmot. „Nejsme ostrovem sami pro sebe,“ vyprávěl Dvořák.
Jsme svědky vzniku nových globálních geopolitických pravidel
Dále se mluvilo o změně služebního zákona. „Jsem zklamán úrovní debaty, která zatím nastala ke služebnímu zákonu. Není to o vyhazování, mělo by se zjednodušit přijímání kvalitních lidí. Není normální, aby trvalo až sto dnů, než přijmete nového, kvalitního pracovníka do státní správy. Stávající zákon se neosvědčil,“ soudí Radek Vondráček.
Lipavský se pochlubil, že během svého ministrování stavy zaměstnanců snižoval. A to opatrně, aby to nenarušilo chod ministerstva. Novou vládu označil za „batolata s plamenometem“ a zmínil, že na ministerstvu zahraničí „to během čtyř dnů chtěli převrátit vzhůru nohama“. „Ti lidé tam zůstali. Zrušili tabulková místa, a teď pro ně hledají uplatnění. Těm, které postavili na překážky, vyplácejí náhrady. Nešetří se ani koruna, může to generovat další náklady,“ obává se Lipavský.
V další části pořadu se hovořilo o geopolitické situaci. „Jsme svědky vzniku nových globálních geopolitických pravidel a Česko na to musí reagovat. Nelze se na to pouze dívat a komentovat, ale musíme se k tomu jako země postavit,“ míní Radek Vondráček.
Dvořák se obává, že dochází ke změně světového řádu na imperiální uspořádání, kde neplatí mezinárodní právo.
Bývalého ministra zahraničí Lipavského znervózňují výroky prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně Grónska a očekává silnou a jednotnou pozici EU, aby naopak pokračovala konstruktivní spolupráce s USA.
Podle Rajchla je důležité prosazovat střízlivou zahraniční politiku a zaměřit se na české národní zájmy, nikoliv kádrovat velmoci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.