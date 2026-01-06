Gregor (Motoristé): Zrušení Stratkomu je pouze prvním krokem

06.01.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k é zrušení stratkomu.

Gregor (Motoristé): Zrušení Stratkomu je pouze prvním krokem
Foto: Motoristé Sobě
Popisek: Vedoucí mládežnické organizace Motoristů Sobě, Matěj Gregor

Radostný krok pro svobodu slova v České republice. Děkuji všem, kdo navzdory tlaku doby otevřeně diskutují o škodlivosti moderace veřejné debaty ze strany státního aparátu (vč. Armády ČR).

Jedinou cestou, jak se lze vyrovnávat s šířením lží a manipulací, vždy zůstane otevřená a nikým nepotlačovaná diskuze.

Zrušení Stratkomu je pouze prvním krokem. Obrana svobody slova před státními zásahy a vznikem novodobých ministerstev informací bude vždy vycházet z upřímné snahy každého, kdo se jakékoliv veřejné diskuze účastní.

Bc. Matěj Gregor

  • AUTO
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Gregor , motoristé

