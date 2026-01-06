Gregor (Motoristé): Zrušení Stratkomu je pouze prvním krokem

Radostný krok pro svobodu slova v České republice. Děkuji všem, kdo navzdory tlaku doby otevřeně diskutují o škodlivosti moderace veřejné debaty ze strany státního aparátu (vč. Armády ČR).
Jedinou cestou, jak se lze vyrovnávat s šířením lží a manipulací, vždy zůstane otevřená a nikým nepotlačovaná diskuze.
Zrušení Stratkomu je pouze prvním krokem. Obrana svobody slova před státními zásahy a vznikem novodobých ministerstev informací bude vždy vycházet z upřímné snahy každého, kdo se jakékoliv veřejné diskuze účastní.
