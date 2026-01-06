VZP: Kyberšmejdi s novým rokem oprášili starý podvod

Skutečným cílem je stejně jako v předchozích případech získat přístup k bankovním účtům a připravit oběti o peníze. Jedná se o velmi zdařilý podvod. Příjemci nejsou pouze klienti VZP, podvodné e-maily jsou hromadně rozesílány bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně.
„Od rána evidujeme extrémní vlnu podvodných e-mailů opatřených logem VZP a řadou platných prvků, které příjemce mohou zmást. Zprávy slibují vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění a nebezpečné e-maily mohly přijít až na stovky tisíc adres,“ říká Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP. Podle něj by příjemci e-mailů měli být obezřetní a nenechat se zlákat vidinou údajného přeplatku: „Rozhodně by nikdo neměl do takového e-mailu či zprávy vyplňovat osobní a bankovní údaje, vystavuje se vysokému riziku, že přijde o peníze z účtu, jako se tomu již v řadě případů stalo.“
Podvodný e-mail je uveden jako „oznámení o vrácení z VZP“. Jeho součástí je fiktivní výpočet částky určené k vrácení a údajné referenční číslo, pod nímž se přeplatek eviduje.
„Dnes rozesílané e-maily s údajným přeplatkem jsou velmi zdařilé, a jsou tak mimořádně uvěřitelné. Součástí falešného oznámení je také proklik, který ale vede k vyplnění osobních a bankovních údajů a lidem tak hrozí ztráta finančních prostředků,“ doplňuje Jan Svoboda.
Klienti by měli bedlivě sledovat, zda jsou skutečně na webové stránce VZP, a i nadále věnovat zvýšenou pozornost e-mailovým adresám, ze kterých zprávy přicházejí. Jediná oficiální doména pro komunikaci s VZP ČR je vzp.cz.
VZP na zneužívání svého jména kyberšmejdy upozorňuje opakovaně. Byly to například podvodné e-maily o údajném dluhu na pojistném či zapojení do falešného průzkumu, kdy měla být odměnou lékárnička v hodnotě 4000 Kč. Více informací k jednotlivým incidentům i formám podvodů najdete v sekci Podvodné zprávy.
Co dělat, když dostanete podobný e-mail:
- Neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy
- Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje
- V případě podezření kontaktujte info@vzp.cz
- Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce VZP ČR: www.vzp.cz
- Upozorněte na tento podvod své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem
Jak se klient dozví, jestli dluží na pojistném nebo má přeplatek:
- Přes aplikaci Moje VZP
- Osobně na pobočce VZP
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.