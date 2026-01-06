„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal

06.01.2026 22:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Zástupci tzv. koalice ochotných se v úterý sešli Paříži. Představitelé Francie, Velké Británie a Ukrajiny podepsali společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Česká republika nepočítá s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise, ale nezruší muniční iniciativu.

„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal
Foto: Repro Andrej Babiš, X
Popisek: Andrej Babiš a Emmanuel Macron

V úterý se v pařížském Elysejském paláci uskutečnil mimořádný summit, který vyústil v podpis dokumentu s názvem „Silné bezpečnostní záruky pro pevný a trvalý mír“, označovaného jako Pařížská deklarace. Hlavním motivem setkání byla snaha evropských mocností zajistit stabilitu na Ukrajině a připravit půdu pro udržitelný klid zbraní v době, kdy se pozornost USA posouvá směrem k záležitostem Venezuely.

Deklaraci svými podpisy stvrdili francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Smyslem dokumentu je definovat konkrétní vojenské a politické záruky, které mají zabránit obnovení bojů po případném zastavení palby.

 

 

Ačkoliv se summitu účastnilo celkem 37 představitelů zemí takzvané koalice ochotných a zástupci týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner, samotný text podepsalo pouze úzké jádro lídrů. Ostatní účastníci, mezi které patřil i český premiér Andrej Babiš, se k podpisu nepřipojili především kvůli neshodám ohledně případného vyslání svých vojáků do oblasti.

Muniční iniciativa může pokračovat, pokud ji zaplatí jiné státy než Česko

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 21797 lidí
Podle Babiše se v Paříži uskutečnilo velmi důležité setkání. Poprvé se v rámci tzv. koalice ochotných jednalo především o míru, a to je velká změna oproti minulosti.

„Také to bylo poprvé, co Spojené státy vyslaly dva nejdůležitější vyjednavače. Řešili jsme to, co bude po ukončení bojů na Ukrajině, a jak nastavit bezpečnostní záruky, aby byl mír trvalý a aby mírová dohoda mohla vůbec vzniknout. Každý stát má jiné možnosti a k některým bodům deklarace mám, stejně jako někteří další lídři, výhrady. Česká republika nepočítá, stejně jako vícero dalších zemí, s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise. Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý,“ uvedl premiér po jednání.

Předseda vlády rovněž sdělil, že Česká republika bude pokračovat v muniční iniciativě, která zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, ovšem za podmínky, že ji budou financovat jiné státy.

„Sice mě ještě čeká jednání Bezpečnostní rady státu, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů. Musí to být transparentní a bez korupce,“ dodal Babiš.

Na síti X napsal: „Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý,“ sdělil premiér.

 

 

Vlastní prohlášení zveřejnil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Vojenští představitelé Francie, Spojeného království a Ukrajiny podrobně pracovali na rozmístění sil, jejich počtu, konkrétních typech zbraní a složkách ozbrojených sil, které jsou potřebné a schopné efektivně fungovat. Tyto nezbytné podrobnosti již máme k dispozici. Chápeme, která země je na co připravena ze všech členů koalice ochotných. Chtěl bych poděkovat každému vůdci a každému státu, který si skutečně přeje být součástí mírového řešení,“ napsal na síti X.

 

 

Dále Zelenskyj sdělil: „S americkou stranou jsme vedli velmi věcné diskuse o monitorování – abychom zajistili, že nedojde k narušení míru. Spojené státy jsou připraveny na tom pracovat. Jedním z nejdůležitějších prvků je odstrašování – nástroje, které zabrání jakékoli nové ruské agresi.“

Psali jsme:

Důležitá schůzka. Trumpův muž a Merz
Poslední kapka, po které Trump udeřil na Madura. Amerika se diví
„Byla to provokace.“ V ČT se shodli, že Putin nechce mír
Z Prahy mír nevyjednáme. Vondráček vrátil řeči o Ukrajině do reality

 

Článek obsahuje štítky

Babiš , Ukrajina , USA , válka , záruky , mír , Macron , Zelenskyj , Starmer , muniční iniciativa , koalice ochotných , Pařížská deklarace

Váš názor? (Hlasovalo 10 čtenářů)

Souhlasíte s pokračováním muniční iniciativy, pokud ji budou financovat jiné státy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 73 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

