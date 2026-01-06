„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal

V úterý se v pařížském Elysejském paláci uskutečnil mimořádný summit, který vyústil v podpis dokumentu s názvem „Silné bezpečnostní záruky pro pevný a trvalý mír“, označovaného jako Pařížská deklarace. Hlavním motivem setkání byla snaha evropských mocností zajistit stabilitu na Ukrajině a připravit půdu pro udržitelný klid zbraní v době, kdy se pozornost USA posouvá směrem k záležitostem Venezuely.
Deklaraci svými podpisy stvrdili francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Smyslem dokumentu je definovat konkrétní vojenské a politické záruky, které mají zabránit obnovení bojů po případném zastavení palby.
EN DIRECT | Sommet de la Coalition des volontaires : la conférence de presse. https://t.co/86OctpUo2J— Élysée (@Elysee) January 6, 2026
Ačkoliv se summitu účastnilo celkem 37 představitelů zemí takzvané koalice ochotných a zástupci týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner, samotný text podepsalo pouze úzké jádro lídrů. Ostatní účastníci, mezi které patřil i český premiér Andrej Babiš, se k podpisu nepřipojili především kvůli neshodám ohledně případného vyslání svých vojáků do oblasti.
Muniční iniciativa může pokračovat, pokud ji zaplatí jiné státy než Česko
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Také to bylo poprvé, co Spojené státy vyslaly dva nejdůležitější vyjednavače. Řešili jsme to, co bude po ukončení bojů na Ukrajině, a jak nastavit bezpečnostní záruky, aby byl mír trvalý a aby mírová dohoda mohla vůbec vzniknout. Každý stát má jiné možnosti a k některým bodům deklarace mám, stejně jako někteří další lídři, výhrady. Česká republika nepočítá, stejně jako vícero dalších zemí, s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise. Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý,“ uvedl premiér po jednání.
Předseda vlády rovněž sdělil, že Česká republika bude pokračovat v muniční iniciativě, která zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, ovšem za podmínky, že ji budou financovat jiné státy.
„Sice mě ještě čeká jednání Bezpečnostní rady státu, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů. Musí to být transparentní a bez korupce,“ dodal Babiš.
Na síti X napsal: „Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý,“ sdělil premiér.
Dnes jsem se účastnil jednání tzv. koalice ochotných v Paříži. Poprvé se v tomto formátu jednalo hlavně o míru, a to je velká změna oproti minulosti. Taky to bylo poprvé, co Spojené státy poslaly dva nejdůležitější vyjednavače. Řešili jsme to, co bude po ukončení bojů na…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 6, 2026
Vlastní prohlášení zveřejnil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Vojenští představitelé Francie, Spojeného království a Ukrajiny podrobně pracovali na rozmístění sil, jejich počtu, konkrétních typech zbraní a složkách ozbrojených sil, které jsou potřebné a schopné efektivně fungovat. Tyto nezbytné podrobnosti již máme k dispozici. Chápeme, která země je na co připravena ze všech členů koalice ochotných. Chtěl bych poděkovat každému vůdci a každému státu, který si skutečně přeje být součástí mírového řešení,“ napsal na síti X.
Military officials from France, the United Kingdom, and Ukraine worked in detail on force deployment, numbers, specific types of weapons, and the components of the Armed Forces required and able to operate effectively. We already have these necessary details. We understand which… pic.twitter.com/3WrdOTHDnz— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 6, 2026
Dále Zelenskyj sdělil: „S americkou stranou jsme vedli velmi věcné diskuse o monitorování – abychom zajistili, že nedojde k narušení míru. Spojené státy jsou připraveny na tom pracovat. Jedním z nejdůležitějších prvků je odstrašování – nástroje, které zabrání jakékoli nové ruské agresi.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.