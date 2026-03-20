Celní správa: Celníkům se podařilo rozkrýt mezinárodní drogový syndikát

Celníci z brněnského protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel vedli od března 2023 trestní řízení pod krycím názvem „ROCK“. Prověřovali mezinárodní organizovanou skupinu, která nelegálně distribuovala různé druhy omamných a psychotropních látek. Ta působila na území České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Kanady, Austrálie a Srbska. Drogy pachatelé pašovali prostřednictvím zavedených zasilatelských společností. Na českém území se podařilo celníkům zabránit vývozu 115,5 kilogramu psychotropní látky ketamin, který byl sofistikovaně ukryt mezi tunami vlasové kosmetiky. Byl dovezen z Nizozemska a měl putovat na kanadský trh.
Nelegální obchod byl svým rozsahem tak velký, že byl zřízen mezinárodní vyšetřovací tým mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem za účasti agentur Europol a Eurojust. Po celou dobu tým úzce spolupracoval s kolegy z Austrálie, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, Kanady, USA a Turecka. Obchod řídily osoby převážně srbsko-australského a slovenského původu. Syndikát nejméně od roku 2017 vyvezl z Brna přes Čínu do Sydney 1,28 tun kokainu, z Vídně do Sydney 80 kilogramů MDMA (v magnetech, které byl vyrobeny na Kroměřížsku a drogou naplněny v Brně), z Rakouska do Austrálie nejméně 44 kilogramů kokainu, ze Švýcarska do Austrálie 100 kilogramů ketaminu a kokainu, 360 kilogramů látky MDMA z Německa do Sydney (v přípravcích na čištění bazénů) a 5 kilogramů MDMA a kokainu z Brna do Austrálie. Všechny nelegální vývozy se podařilo spolupracujícím bezpečnostním složkám zadržet. Případ byl v červenci loňského roku předán do vyšetřování Národní protidrogové centrále s návrhem na stíhání tří osob, které v současné době čekají na vydání na Slovensku, v Německu a Srbsku. Čtvrtý pachatel je stíhán v Polsku. Další členové syndikátu byli zadrženi v Rakousku, Německu, Austrálii a Maďarsku.
Nelegální obchod s látkami s anabolickým a jiným hormonálním účinkem
Od září 2023 vedli celníci z brněnského protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel trestní řízení pod krycím názvem „MUSCLE“ pro podezření ze zvlášť závažné trestné činnosti páchané mezinárodní zločineckou skupinou. Ta prostřednictvím poštovních zásilek nelegálně distribuovala různé druhy látek anabolických steroidů značky Hilma BioCare. V červnu loňského roku při 16 domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor provedených napříč Českou republikou objevili 60 000 komerčních balení anabolik. Zadrželi deset pachatelů české státní příslušnosti a zabavili jim majetek v hodnotě čtyř milionů korun. Vyšetřování převzala Národní protidrogová centrála, která obvinila všech deset zadržených Čechů a v únoru 2026 ještě další čtyři osoby.
Skupina českých pachatelů byla napojena na mezinárodní organizovanou skupinu, která působila ještě v Polsku a Rakousku a prostřednictvím poštovních zásilek anabolické steroidy dovážela a distribuovala. Nelegálním obchodem se obohatili o částku přesahující deset milionů korun. Případem se na mezinárodní úrovni zabýval společný vyšetřovací tým tvořený Českou republikou, Polskem za účasti agentur Europol a Eurojust. Spis byl do vyšetřování předán Národní protidrogové centrále s návrhem na stíhání deseti zadržených osob na území ČR. V současné době probíhá trestní řízení na území Polska s cílem dopadnout další členy mezinárodní zločinecké skupiny.
