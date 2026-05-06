Landovský si rýpl do EU. A začala mela, i hradní Kolář se ozval

Alexander Stubb, který v minulých dnech navštívil Prahu a jednal jak s prezidentem Pavlem, tak předsedou vlády Andrejem Babišem, se na tiskové konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie. Měl na mysli zejména státy západního Balkánu, ale i Ukrajinu.
Podle Stubba je totiž Evropská unie tím nejlepším pro všechny evropské státy. „Evropa a Evropská unie jsou, myslím, tím největším projektem, jaký se nám podařil za posledních 80 let,“ uvedl finský prezident podle informací Aktuálně.cz.
Landovský upozornil ještě na další výrok finského prezidenta, podle kterého EU pozitivně ovlivnila život každého Evropana. Landovský ale přišel s čísly, která to vyvrací.
„Finský prezident Stubb ve Španělském sále vyzval publikum, ať si připomene, jak pozitivně EU změnila jejich život za posledních 30 let. V roce 1996 měla EU 15 členů a 28 % světového HDP. Dnes má 27 členů, a 15 % globálního HDP. Miluju čísla,“ uvedl Landovský, že EU ekonomicky nestíhá a svět jí neustále odjíždí.
Finský prezident Stubb ve Španělském sále vyzval publikum, ať si připomene, jak pozitivně EU změnila jejich život za posledních 30 let.— Jakub Landovský (@jlandovsky) May 5, 2026
V roce 1996 měla EU 15 členů a 28 % světového HDP. Dnes má 27 členů, a 15 % globálního HDP. Miluju čísla.
Landovskému se ale pod příspěvkem sešla celá plejáda lidí, kteří mu vyčetli, že zmíněná čísla buď používá špatně nebo nemají takovou váhu, jak tvrdí. „Jakube, přeci dobře víš, že čísla nejsou vše. A už taky nejsi nejmladší, aby sis nepamatoval, jak to třeba u nás vypadalo před 30 lety. Můžeš srovnávat,“ vzkázal prezidentský poradce Petr Kolář
Jakube, přeci dobře víš, že čísla nejsou vše. A už taky nejsi nejmladší, aby sis nepamatoval, jak to třeba u nás vypadalo před 30 lety. Můžeš srovnávat.— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) May 6, 2026
„Co tím chcete říci? Že je členství v EU celkově špatně? Jinak čísla, i když je milujete, mají smysl jen v kontextu. Pokud cestujete, musíte vidět, že život v Evropě a životní úroveň jsou ty nejpříjemnější na celé planetě. Nebo vám EU nějak zhoršila život?“ ptá se bývalý diiplomat Petr Janyška
Co tím chcete říci? Že je členství v EU celkově špatně? Jinak čísla, i když je milujete, mají smysl jen v kontextu. Pokud cestujete, musíte vidět, že život v Evropě a životní úroveň jsou ty nejpříjemnější na celé planetě. Nebo vám EU nějak zhoršila život?— Petr Janyška (@JanyskaPetr) May 6, 2026
Politický komentátor Michal Sirový se zase snažil vysvětlovat, že jiné státy světa s méně vyspělou ekonomikou logicky měly kam stoupat. „A víte o tom, jak vypadal v roce 1996 zbytek světa mimo Evropu a USA a jak vypadá dnes? Že se z nižších ekonomických čísel poměrově roste o dost snáz než z vysokých? Vy evidentně nemate rád čísla,“ přišel se svojí teorií Sirový.
Landovskému také vyčetl, že se „zapletl,“ s vládou Andreje Babiše, když se stal zmocněncem pro plnění závazků NATO. „Ale evidentně rád lezete do prdele tomu Trumpovsko-Babišovskému novému světovému řádu. Tak snad to za tu funkcičku a pár korun stojí!“ napsal ostře Sirový.
A víte o tom, jak vypadal v roce 1996 zbytek světa mimo Evropu a USA a jak vypadá dnes?— Michal Sirový ???? (@sssirda) May 6, 2026
Do debaty se zapojil také ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Podle něj kritici Landovského přehlížejí širší problém.
Připomněl například závěry takzvané Draghiho zprávy, tedy dokumentu o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti, který pro Evropskou komisi připravil bývalý šéf Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi.
Singer z dokumentu vybral pasáž, podle níž se mezi Evropskou unií a Spojenými státy otevřela výrazná ekonomická mezera: „Napříč různými ukazateli se mezi EU a USA otevřela široká propast v HDP, způsobená především výraznějším zpomalením růstu produktivity v Evropě. Evropské domácnosti za to zaplatily ušlou životní úrovní…“
A doplnil ještě konkrétnější srovnání reálných příjmů na obyvatele v USA a Evropské unii. „V přepočtu na obyvatele reálný disponibilní příjem vzrostl v USA od roku 2000 téměř dvakrát více než v EU.“
Poté připojil ještě jeden citát, tentokrát připisovaný Georgi Orwellovi. „Jsme všichni schopni věřit věcem, o nichž víme, že nejsou pravda — a když jsme nakonec usvědčeni z omylu, nestydatě překroutíme fakta, abychom dokázali, že jsme měli pravdu,“ uvedl Singer s odkazem na Orwella z roku 1946.
K dnesnimu hejteni @jlandovsky jeden citate: „Napříč různými ukazateli se mezi EU a USA otevřela široká propast v HDP, způsobená především výraznějším zpomalením růstu produktivity v Evropě. Evropské domácnosti za to zaplatily ušlou životní úrovní..."— Miroslav Singer (@MiroslavSinger) May 6, 2026
