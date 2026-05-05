Premiér Babiš: Finsko je špičkou v oblasti prevence

Hlavními tématy jednání byla současná geopolitická situace, spolupráce v obranném průmyslu a bezpečnostní situace v Evropě. Hovořili také o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Hlavním tématem jednání byla aktuální geopolitická situace a s ní spojené výzvy. V průběhu jednání proto oba politici diskutovali potřebu a význam spolupráce v rámci NATO. Lídři se shodli na významu posilování obranných kapacit Evropy a snižování strategických závislostí.
„Rád jsem dnes ve Strakově akademii přivítal finského prezidenta Alexandera Stubba, se kterým jsem se už krátce setkal v lednu v Davosu. S panem prezidentem jsme hovořili o současné bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině, ale i na Blízkém východě. Mluvili jsme ale i o zdravotnictví, protože Finsko je špičkou v oblasti prevence, ale také má bohaté zkušenosti s výstavbou nových nemocnic. Díky moc za příjemné setkání a velmi věcnou debatu,“ doplnil premiér po jednání.
Premiér Babiš s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ocenili zájem Finska o spolupráci ve zdravotnictví, o čemž svědčí i účast finských zdravotnických firem na podnikatelském fóru v Praze.
Ing. Andrej Babiš
