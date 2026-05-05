Premiér Babiš: Finsko je špičkou v oblasti prevence

06.05.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se v úterý 5. května 2026 ve Strakově akademii setkal s prezidentem Finské republiky Alexandrem Stubbem.

Foto: ČT24
Popisek: Premiér Andrej Babiš

Hlavními tématy jednání byla současná geopolitická situace, spolupráce v obranném průmyslu a bezpečnostní situace v Evropě. Hovořili také o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Hlavním tématem jednání byla aktuální geopolitická situace a s ní spojené výzvy. V průběhu jednání proto oba politici diskutovali potřebu a význam spolupráce v rámci NATO. Lídři se shodli na významu posilování obranných kapacit Evropy a snižování strategických závislostí.

„Rád jsem dnes ve Strakově akademii přivítal finského prezidenta Alexandera Stubba, se kterým jsem se už krátce setkal v lednu v Davosu. S panem prezidentem jsme hovořili o současné bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině, ale i na Blízkém východě. Mluvili jsme ale i o zdravotnictví, protože Finsko je špičkou v oblasti prevence, ale také má bohaté zkušenosti s výstavbou nových nemocnic. Díky moc za příjemné setkání a velmi věcnou debatu,“ doplnil premiér po jednání.

Premiér Babiš s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ocenili zájem Finska o spolupráci ve zdravotnictví, o čemž svědčí i účast finských zdravotnických firem na podnikatelském fóru v Praze.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Babiš , bezpečnost , Finsko , premiér , zdravotnictví , ANO

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Snížení dotací

Tvrdíte, že nevíte, jak Evropská komise přišla na to, že jsme tak zbohatli, že nám chce vzít 220 miliard. Zjišťujete to? Co vám bylo zatím řečeno? Je povinností EK to vůbec sdělit? Mě by to třeba zajímalo. I když si říkám, zda to třeba nemůže souviset přímo s vámi – váš střet zájmů, problémy kolem d...

