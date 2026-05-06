Rédová (Stačilo!): Co bude s penězi, které jste vybrali od lidí?

Vážení z iniciativy Dárek pro Putina,
právě jsem se dočetla, že raketa Dana na Moskvu nakonec nepoletí. Upřímně? Díky bohu za to.
Mám dotaz, co bude s penězi, které jste vybrali od lidí? Co kdybyste je tentokrát použili pro české děti? Pro děti, které letos nepojedou na tábory, protože jejich rodiče na to prostě nemají. Pro děti, které nemají zaplacené obědy. Pro rodiny, kde máma s tátou dřou ve dvou pracích a stejně nezvládají platit kroužky, sport nebo základní potřeby.
Možná jste si nevšimli, ale v této zemi začíná být chudoba realitou i pro normálně pracující lidi. A po všech těch „úžasných“ sociálních experimentech typu superdávka od pana Jurečky bude ještě hůř. Tak co třeba udělat poprvé něco opravdu pro vlastní lidi? Pomoci dětem tady doma. Bez propagandy, bez raket, bez válečných sloganů. To by byl možná ten největší a nejlidštější dárek ze všech.
Petra Rédová
