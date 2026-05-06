Ministerstvo zdravotnictví prosadilo posílení prevence ve firemních benefitech

„Prosadili jsme řešení, které jde nad rámec původního návrhu a směřuje k tomu, co jsme si stanovili v programovém prohlášení vlády, a sice klást větší důraz na prevenci a včasný záchyt onemocnění a péči o zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že dohoda míří na zapojení zaměstnavatelů přímo do podpory prevence. Podle ministra si zaměstnavatelé zároveň čím dál více uvědomují, že investice do zdraví zaměstnanců se vyplácí. Nově tak budou moci zaměstnavatelé ve zvýhodněném daňovém režimu více podporovat zdraví svých zaměstnanců.
Opatření cílí zejména na prevenci chronických onemocnění, která patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Opatření se zaměřuje zejména na:
- nadstandardní preventivní prohlídky,
- rozšířené onkologické screeningy,
- vyšetření kardiovaskulárního rizika,
- screening diabetu u rizikových skupin,
- vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Finální okruh podporovaných programů bude upřesněn na základě dalších jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí a zástupci zaměstnavatelů.
Cílem je zpřístupnit zaměstnancům vyšetření, která mohou odhalit onemocnění v raném stadiu. V České republice je ročně diagnostikováno více než 65 tisíc nových případů rakoviny a téměř 27 tisíc lidí na ni umírá.
„Nejde o rozšiřování benefitů jako takových, ale o jejich lepší zacílení. Každé včas zachycené onemocnění znamená lepší šanci na léčbu i nižší náklady pro zdravotní systém,“ doplnil ministr zdravotnictví a dodal: „Tímto krokem zároveň naplňujeme Národní onkologický a kardiovaskulární plán, tedy klíčové strategie zaměřené na prevenci nejčastějších příčin úmrtí. Prevence tak přestává být nákladem a stává se investicí.“
Opatření směřuje k posílení prevence v oblastech, které dlouhodobě nejvíce zatěžují zdravotní systém. Navržená úprava bude předložena formou poslaneckého návrhu. V následujících týdnech proběhnou jednání se zástupci zaměstnavatelů, jejichž cílem je doladit praktické fungování opatření.
Ministerstvo zdravotnictví očekává, že změna bude účinná v návaznosti na legislativní proces zákona o EET.
