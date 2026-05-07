Temné zvěsti o úderu na Moskvu a následné odvetě

07.05.2026 7:10 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Země EU „nepokáraly vůdce kyjevského režimu!“ Rusové se zlobí. A přišli s varováním. Ukrajinci možná předvedou nečekanou akci. Nikoli na Rudém náměstí. Server Kyiv Independent si v souvislosti s vystoupeními prezidenta Zelenského z poslední doby položil otázku, proč prezident mlčí ke korupčnímu skandálu ve svém okolí.

Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že varovalo diplomatické mise k neprodlené evakuaci zaměstnanců z Kyjeva v případě masivního úderu Moskvy. Úderu, jenž by mohl být reakcí na jakýkoli pokus Ukrajiny narušit ruské oslavy Dne vítězství 9. května. Mluvčí Maria Zacharovová ve videu zveřejněném na Telegramu vyzvala diplomaty, aby varování brali vážně. Na video upozornila agentura Reuters.

„Ruské ministerstvo zahraničních věcí důrazně naléhavě vyzývá orgány vaší země... aby k tomuto prohlášení přistupovaly s maximální zodpovědností a zajistily včasnou evakuaci personálu diplomatických a jiných zastoupení z města Kyjeva v souvislosti s nevyhnutelností odvetného úderu ruských ozbrojených sil na Kyjev,“ uvedla Zacharovová. „Přítomno bylo několik zemí EU. … Žádná z nich nepokárala vůdce kyjevského režimu,“ doplnila.

„Bude to poprvé za mnoho, mnoho let, co si nemohou dovolit vojenské vybavení a obávají se, že nad Rudým náměstím by mohly bzučet drony. To je výmluvné,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

„Během celého dne, téměř každou hodinu, přicházejí zprávy o útocích z různých regionů Ukrajiny. Ukrajina bude jednat stejně. V závislosti na situaci během noci a zítřka určíme také své plně oprávněné reakce. Rusko od nás obdrželo jasný návrh na utišení zbraní a diplomacii – a ví, jak kontaktovat Ukrajinu nebo naše partnery, aby koordinovali detaily. Pokud ta jediná osoba v Moskvě, která bez války nemůže žít, pečuje pouze o jednu přehlídku a o nic jiného, je to jiný příběh. Ukrajina je připravena pracovat pro mír. Ukrajina se snaží ukončit tuto válku důstojně. Rusko bojovalo do bodu, kdy i jeho hlavní přehlídka nyní závisí na nás. To je jasný signál: Už dost,“ rozvedl myšlenku ukrajinský prezident.

Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko naznačil, že k úderu na Rudé náměstí vůbec nemusí dojít. Může se stát něco úplně jiného.

„Bude to monumentálně vtipné, pokud si uprostřed celého toho dramatu Ukrajina nakonec vybere neútočit vůbec na ‚parádu ke Dni vítězství‘ v Moskvě – ale místo toho využije příležitost k úderu na odhalené vojenské továrny a ropné terminály po celé evropské části Ruska, přesně v těch oblastech, kde byly protivzdušné obrany staženy pryč, aby chránily Putinův třesoucí se zadek na těch 20 minut na otevřeném vzduchu,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.

 

 

Server Kyiv Independent si v souvislosti s vystoupeními prezidenta Zelenského z poslední doby položil otázku, proč prezident mlčí ke korupčnímu skandálu ve svém okolí.

„Pokud jde o největší korupční skandál na Ukrajině, prezident Volodymyr Zelenskyj raději mlčí. Nedávné úniky informací, které v uplynulém týdnu zveřejnili novináři a zákonodárci, naznačují, že největší korupční skandál postihující Zelenského nejbližší okolí se rozšířil za hranice energetického sektoru. Nyní údajně zahrnuje bankovní a obranný průmysl a pozornost se soustředí i na výstavbu čtyř luxusních domů poblíž Kyjeva. Jako muž zapletený v celé kauze je krátce zmíněn muž jménem ‚Vova‘, zkrácená forma jména Volodymyr,“ napsal server.

Spekulace o tom, co Zelenskyj věděl o dění ve společnosti Enerhoatom a nejen tam, se rozvířily v době, kdy se ukázalo, jak důležitou roli v tomto schématu mohl hrát Andrij Jermak, dnes již bývalý šéf Zelenského kanceláře. Zelenskyj na to zareagoval tak, že provedl zásadní změny ve vládě a začal si budovat podporu mezi populárními bývalými politiky a veřejně známými osobnostmi.

V posledních dnech vyplouvají o korupčním skandálu nové informace. Server Kyiv Independent spojil nové informace s důvěrou občanů v prezidenta Zelenského.

V uplynulém roce se důvěra v Zelenského pohybovala mezi 53 % a 65 %, v dubnu činila 58 %, uvádí Kyjevský mezinárodní sociologický institut (KIIS).

Zdroje:

https://kyivindependent.com/corruption-scandal-closes-in-zelensky-looks-away/

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/2052115769849217169?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/russia-warns-diplomatic-missions-evacuate-staff-kyiv-if-moscow-launches-mass-2026-05-06/

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

