„Ruské ministerstvo zahraničních věcí důrazně naléhavě vyzývá orgány vaší země... aby k tomuto prohlášení přistupovaly s maximální zodpovědností a zajistily včasnou evakuaci personálu diplomatických a jiných zastoupení z města Kyjeva v souvislosti s nevyhnutelností odvetného úderu ruských ozbrojených sil na Kyjev,“ uvedla Zacharovová. „Přítomno bylo několik zemí EU. … Žádná z nich nepokárala vůdce kyjevského režimu,“ doplnila.
„Bude to poprvé za mnoho, mnoho let, co si nemohou dovolit vojenské vybavení a obávají se, že nad Rudým náměstím by mohly bzučet drony. To je výmluvné,“ nechal se slyšet Zelenskyj.
„Během celého dne, téměř každou hodinu, přicházejí zprávy o útocích z různých regionů Ukrajiny. Ukrajina bude jednat stejně. V závislosti na situaci během noci a zítřka určíme také své plně oprávněné reakce. Rusko od nás obdrželo jasný návrh na utišení zbraní a diplomacii – a ví, jak kontaktovat Ukrajinu nebo naše partnery, aby koordinovali detaily. Pokud ta jediná osoba v Moskvě, která bez války nemůže žít, pečuje pouze o jednu přehlídku a o nic jiného, je to jiný příběh. Ukrajina je připravena pracovat pro mír. Ukrajina se snaží ukončit tuto válku důstojně. Rusko bojovalo do bodu, kdy i jeho hlavní přehlídka nyní závisí na nás. To je jasný signál: Už dost,“ rozvedl myšlenku ukrajinský prezident.
Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko naznačil, že k úderu na Rudé náměstí vůbec nemusí dojít. Může se stát něco úplně jiného.
„Bude to monumentálně vtipné, pokud si uprostřed celého toho dramatu Ukrajina nakonec vybere neútočit vůbec na ‚parádu ke Dni vítězství‘ v Moskvě – ale místo toho využije příležitost k úderu na odhalené vojenské továrny a ropné terminály po celé evropské části Ruska, přesně v těch oblastech, kde byly protivzdušné obrany staženy pryč, aby chránily Putinův třesoucí se zadek na těch 20 minut na otevřeném vzduchu,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.
It will be monumentally hilarious if, amid all this drama, Ukraine ultimately choses not to strike the “victory day parade” in Moscow at all -- but instead uses the opportunity to hit exposed military factories and oil terminals all across European Russia, precisely in those…— Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) May 6, 2026
Server Kyiv Independent si v souvislosti s vystoupeními prezidenta Zelenského z poslední doby položil otázku, proč prezident mlčí ke korupčnímu skandálu ve svém okolí.
Spekulace o tom, co Zelenskyj věděl o dění ve společnosti Enerhoatom a nejen tam, se rozvířily v době, kdy se ukázalo, jak důležitou roli v tomto schématu mohl hrát Andrij Jermak, dnes již bývalý šéf Zelenského kanceláře. Zelenskyj na to zareagoval tak, že provedl zásadní změny ve vládě a začal si budovat podporu mezi populárními bývalými politiky a veřejně známými osobnostmi.
V posledních dnech vyplouvají o korupčním skandálu nové informace. Server Kyiv Independent spojil nové informace s důvěrou občanů v prezidenta Zelenského.
V uplynulém roce se důvěra v Zelenského pohybovala mezi 53 % a 65 %, v dubnu činila 58 %, uvádí Kyjevský mezinárodní sociologický institut (KIIS).
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
