ČEZ, IPSOS: Češi požadují energetickou soběstačnost, podpora jádra dosáhla rekordních 85 procent

Občané ji i nadále vnímají jako klíčový pilíř budoucí výroby elektřiny, přičemž stále více lidí vidí ideální cestu v její úzké spolupráci s obnovitelnými zdroji. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Ipsos ve spolupráci se společností ČEZ realizovaného na reprezentativním vzorku populace České republiky.
Téměř všichni obyvatelé ČR (97 %) považují za nezbytné, aby si stát zachoval energetickou soběstačnost. „Tento apel je ve společnosti dlouhodobě zakořeněný a pod vlivem globálních událostí jeho význam ještě sílí. Lidé si velmi dobře uvědomují, že bez jaderných elektráren nelze naši energetickou soběstačnost zaručit,“ vysvětluje Michal Straka, expert agentury Ipsos na oblast energetiky.
Případná závislost ČR na dovozu elektřiny by podle veřejnosti znamenala hlavně vyšší ceny (66 %) a nestabilní dodávky (54 %), což lidé uváděli častěji než na podzim 2025. Pro 31 % dotázaných by ztráta soběstačnosti představovala přímé ohrožení bezpečnosti státu.
Budoucnost české energetiky vidí veřejnost ve vzájemné kombinaci zdrojů. Synergii jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů podporuje 74 % lidí, přičemž výlučná preference pouze jedné z těchto variant se objevuje jen zřídka. Jaderný zdroj by měl mít pro 6 z 10 Čechů v budoucnu největší podíl na výrobě, zároveň jsou obnovitelné zdroje vnímány jako jeho přirozený a nezbytný partner pro zajištění stabilní energetiky. Podpora jaderné energetiky roste i v tradičně průmyslových a uhelných oblastech, jako jsou severní Čechy.
Dlouhodobě vysoká podpora jaderné energetiky „Názor českých občanů je ve shodě se státní energetickou koncepcí i se strategií ČEZ, podporu má kombinace jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. To není ve světě zcela běžné. Vysvětlujeme si to tím, že si lidé uvědomují, jaké máme zdroje, dlouholeté technické zázemí a vnímají dlouhodobý spolehlivý provoz našich jaderných elektráren,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika ČEZ.
Mezi hlavní argumenty zastánců jádra patří vidina ekonomických úspor, šetrnost ke klimatu a posílení nezávislosti státu. Naopak skeptici nejčastěji zmiňují otázku bezpečnosti a řešení problému s použitým palivem.
Veřejnost reflektuje prodloužení životnosti stávajících bloků
„Pozitivně vnímáme i postoj veřejnosti k dlouhodobému provozu našich jaderných elektráren. Zároveň ale všechna tato čísla vnímáme jako závazek. Vždy bude naší nejvyšší prioritou jejich bezpečný provoz, “ dodal Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika ČEZ.
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let o velikosti 513 respondentů, použit byl kvótní výběr dle pohlaví, věku, velikosti místa bydliště, regionu a vzdělání. Dotazování probíhalo na přelomu března a dubna 2026 metodou osobních strukturovaných rozhovorů. Předchozí vlna proběhla v říjnu 2025. Zadavatelem výzkumu je společnost ČEZ.
Ipsos je přední výzkumná, technologická a konzultační společnost, na českém trhu působí více než 33 let. Jako součást globální sítě Ipsos s pobočkami v 90 zemích řídí z Prahy projekty po celém světě. Společnost kombinuje pokročilé technologie v oblasti sběru dat, analytiky a umělé inteligence s know-how specializovaných divizí zaměřených na výzkum značky a komunikace, mapování trhu, inovace, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Dlouhodobě se věnuje také tématu ESG a společenským trendům.
