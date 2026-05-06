V ČT se ohradili proti Rajchlovi, Moláček si začal vyskakovat. Pak to raději smazal

Česká televize se ohradila proti kritice poslance Jindřicha Rajchla, který po své neúčasti v pořadu Události, komentáře obvinil veřejnoprávní televizi z cenzury a propagandy. Spor se týkal debaty o sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně a návrhu usnesení, které Rajchl předložil spolu s kolegy z SPD. ČT jeho tvrzení odmítla jako věcně nepravdivá a zkreslená.
Rajchl ve videu tvrdil, že měl zájem v pořadu vystoupit, protože se tématu dlouhodobě věnuje a chtěl hájit návrh usnesení, které podle něj vyjadřovalo nesouhlas s konáním akce. „Dnes ve 22 hodin v pořadu Události, komentáře má proběhnout debata na téma sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Respektive debata na téma usnesení, které jsme dnes navrhli spolu s mými kolegy z SPD v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Rajchl.
Podle svých slov chtěl do pořadu přijít osobně, protože zmíněné usnesení ve Sněmovně předkládal. Česká televize ale podle něj jeho účast odmítla. „Ve skutečnosti výhradně nechtěli mě, protože moc dobře vědí, že proti mým argumentům by tam žádný oponent neměl šanci obstát. Hravě bych vyvrátil všechny lži pana Kupky, předsedy ODS, které dnes produkoval v naší Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Rajchl.
„Takhle funguje cenzura, přátelé,“ nešetřil kritikou Rajchl, který se následně ptal, zda má veřejnost v takové situaci dál posílat peníze České televizi. „Dávno se nejedná o veřejnoprávní službu, ale o čistou propagandu jednoho konkrétního názorového směru. Pojďme tyto zbytečné instituce zrušit. Nic lepšího s nimi nemůžeme udělat,“ zdůraznil Rajchl.
ČT: Politici si nemohou nárokovat účast v pořadech
Česká televize se proti jeho slovům ostře vymezila. Uvedla, že stojí za týmem pořadu Události, komentáře a společně s redakcí se ohrazuje proti tvrzením, která podle ní hrubě zkreslují jak dramaturgické rozhodnutí, tak samotný průběh diskuse.
„Poslanec Jindřich Rajchl ve svém příspěvku naznačuje, že Česká televize záměrně potlačuje jeho hlas a brání zaznění ‚pravdy‘. Toto tvrzení odmítáme jako věcně nepravdivé,“ uvedla ČT.
Do diskuse byli pozváni dva poslanci zastupující odlišné a přímo protikladné názorové pozice. Za opozici měl vystoupit Marian Jurečka z KDU-ČSL a za koalici František Žbánek z ANO.
ČT uvedla, že tím bylo zajištěno, aby se hlavní názorové proudy sporu dostaly k rovnoměrnému prostoru. A zdůraznila, že vyváženost diskusního pořadu není měřena tím, zda v debatě zazní konkrétní osoba, ale tím, zda jsou zastoupeny relevantní názorové proudy.
Zároveň připomněla, že jako médium veřejné služby usiluje zejména u citlivých historických a společenských témat o kultivovanou, věcnou a korektní debatu. Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu podlle ní bezpochyby patří mezi témata, která v české společnosti vyvolávají hluboké emoce vycházející z bolestné historické zkušenosti.
Dále se Česká televize ostře ohradila také proti tomu, že Rajchl označil redakci pořadu za „propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů“.
„Označení redakce pořadu za ‚propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů‘ je nejen nepravdivé, ale především představuje útok na profesionální integritu novinářů, kteří svou práci vykonávají v souladu s právními předpisy, Kodexem ČT i nejvyššími žurnalistickými standardy,“ uvedla televize.
Veřejnoprávní televize trvá na tom, že výsledná debata byla moderátorsky zvládnutá na vysoké profesionální úrovni, dramaturgicky vyvážená a věcná.
V závěru stanoviska televize uvedla, že dramaturgická rozhodnutí jsou výsledkem odborné, odpovědné a na politické tlaky nezávislé práce redakce. „Česká televize není a nebude platformou, kde by jednotlivé politické subjekty či jejich představitelé nárokovali účast v pořadech jako automatické právo bez ohledu na dramaturgický záměr a zajištění skutečné vyváženosti,“ uvedla ČT
A odmítla jakoukoli snahu politicky zpochybňovat její nezávislost: „Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost veřejnoprávního média a vyzýváme k respektování jeho ústavně i zákonně zakotvené role ve svobodné demokratické společnosti,“ uzavřela svou reakci.
Na vyjádření České televize reagoval také investigativní novinář Jan Moláček, který se podílí na pořadu Reportéři ČT. V reakci na stanovisko veřejnoprávní televize upozornil, že se za slovy o nezávislosti ČT a Českého rozhlasu může skrývat snaha vládních politiků mít média pod kontrolou. „Koalice se zaklíná nezávislostí ČT a ČRo, ale vždycky se nakonec někdo z nich podřekne. Je to vlastně dobře, aspoň si nemusíme dělat iluze, co ve skutečnosti chtějí – média, která budou skákat tak, jak oni pískají,“ napsal Moláček s tím, že nic takového nedopustí.
O chvíli později však Moláček tento svůj příspěvek smazal a zveřejnil novou reakci, tentokrát ve znění: „Rajchl se může stavět na hlavu, ale editoriální rozhodnutí v ČT nedělají politici, a dokud ji neovládnou, tak to tak zůstane. A s tím ovládnutím to nebude tak snadné, jak si asi představovali.“
Rajchl se může stavět na hlavu, ale editoriální rozhodnutí v ČT nedělají politici, a dokud ji neovládnou, tak to tak zůstane. A s tím ovládnutím to nebude tak snadné, jak si asi představovali. https://t.co/xcU15ZxC8A— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) May 6, 2026
