Finanční správa eviduje zájem o podání daňových přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě

V poslední den lhůty poplatníci odevzdali více než 91 tisíc přiznání. Podíl elektronických podání přesáhl hranici 73 %. Navýšil se i počet uživatelů portálu finanční správy MOJE daně, moderního nástroje pro online správu daňových záležitostí.
„Poplatníci stále častěji upřednostňují elektronickou komunikaci se správcem daně. Portál MOJE daně umožňuje správu daňových povinností online a využívá jej stále více uživatelů. Celkově bylo v prodloužené lhůtě pro podání daňového přiznání správci daně elektronicky zasláno 73 % všech daňových přiznání,“ uvádí Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.
Vracení vratitelných přeplatků na daních z příjmů
Poplatníkům, kteří podali přiznání včas a současně s ním požádali o vrácení přeplatku, bude vratitelná částka zaslána do 30 dnů po skončení této lhůty, tedy nejpozději do 3. června 2026.
Při opožděném podání daňového přiznání se termín pro vrácení přeplatku odvíjí ode dne, kdy bylo přiznání skutečně podáno. Jestliže je žádost o vrácení přeplatku podána samostatně až po podání daňového přiznání, počítá se třicetidenní lhůta ode dne doručení této žádosti.
Pro vrácení přeplatku je nezbytné, aby daňové přiznání bylo zpracovatelné bez dalších pochybností a aby vznikl vratitelný přeplatek. Pokud má poplatník evidované nedoplatky, může být případný přeplatek použit přednostně na jejich úhradu.
Aktuální lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025:
- Podání prostřednictvím daňového poradce / povinný audit: do středy 1. července 2026
