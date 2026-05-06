České dráhy dosáhly na svůj nejlepší rating. Známka Baa1 znamená stabilní výhled pro investice do vlaků

Vylepšila také základní úvěrové hodnocení z hodnoty ba2 na ba1. České dráhy představují bezpečný a spolehlivý přístav pro investice a disponují stabilním výhledem pro plánované investice do moderních vlaků. „Abychom mohli rekordně investovat do nových vlaků a služeb, musíme mít dobrou finanční disciplínu. Ta se projevuje v lepším hodnocení ratingovou agenturou, která nám udělila nejlepší hodnocení, jaké České dráhy měly: Baa1. Takovým hodnocením loni disponovala například společnost ČEZ, jeden z nejsilnějších českých podniků,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
„Lepší rating a základní úvěrové hodnocení říkají investorům, že jsme bezpečným a spolehlivým přístavem pro jejich investice, a nám otevírají dveře k získání ideálních podmínek při financování nákupu nových vlaků. Ty jsou nutností pro pořízení moderních vlaků, které většina objednatelů nyní požaduje. V nejbližší době jsme připraveni investovat do železničních vozidel a zázemí pro jejich údržbu více než 30 miliard korun,“ doplňuje Michal Krapinec.
Agentura Moody’s Ratings ocenila při svém hodnocení mimo jiné zlepšenou likviditu Českých drah, podpořenou silnějšími provozními výsledky. Z pohledu klíčových ukazatelů sledovaných ratingovou agenturou Skupina dosáhla EBIT marže okolo 10% a ukazatele dluh / EBITDA pod 6násobkem.
Agentura hodnotí pozitivně rozhodné kroky vedení společnosti k restrukturalizaci dceřiné firmy ČD Cargo, což považuje za strategicky nezbytné vzhledem ke strukturálnímu poklesu v částech evropského trhu železniční nákladní dopravy. Kladně je hodnocena velká provozní výkonnost ČD, kdy celkové tržby vzrostly přibližně o 5 procent na 54,3 miliardy Kč.
České dráhy mají jasně definovanou konzervativní strategii financování, která kombinuje přístup na kapitálový trh, čerpání prostředků z Evropské investiční banky (EIB) a z Eurofimy a další úvěrové linky. Díky tomu jsou připraveny splatit v letošním roce starší dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR a investovat desítky miliard korun do nových vlaků.
Skupina České dráhy uveřejnila své hospodářské výsledky za rok 2025 na konci minulého týdne. Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 1,8 miliardy Kč. Hospodaření se tak meziročně zlepšilo o 46 %.
