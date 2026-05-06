MHMP: Bývalá kolonie u parku Zahrádky je po vyklizení odpadu přístupná veřejnosti

06.05.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Díky majetkové směně hlavního města s Klášterem dominikánů Praha se právě o toto území letos rozšířil park Zahrádky.

Bývalá zahrádkářská kolonie v Praze 9 je po vyklizení nebezpečných staveb, odstranění tun odpadu a strhnutí plotu plně přístupná veřejnosti. Díky majetkové směně hlavního města s Klášterem dominikánů Praha se právě o toto území letos rozšířil park Zahrádky.

„V opuštěné kolonii u parku se dřív hromadily odpadky a lidé se kolem necítili bezpečně. Bývalou kolonii jsme nechtěli jenom srovnat se zemí, protože si uvědomujeme, jak je tenhle kus přírody uprostřed města cenný, zejména s ohledem na intenzivní výstavbu z obou stran kolem parku,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Směnu městských pozemků s církví schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v červnu 2025. Díky tomuto kroku Praha získala klíčové pozemky v parku Zahrádky v Praze 9 pro zachování zeleně a ochranu cenného biotopu podél říčky Rokytky. Majetková směna byla výsledkem zhruba dvouletého jednání a reagovala také na petici místních obyvatel za zachování parku.

Hned jak hlavní město pozemky získalo do vlastnictví, začalo s jejich proměnou na unikátní přírodní park. Při úklidu a demolici většiny chátrajících chatek se podařilo zachránit staré ovocné stromy a s nimi útočiště pro ohrožený hmyz. Město plánuje několik nejhezčích chatek zachovat a pronajmout je za účelem vzniku komunitního centra či skautské klubovny.

