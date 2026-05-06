Úřad vlády: Brány Lichtenštejnského paláce se opět otevřou v Den vítězství

Návštěvníci budou mít možnost zdarma si prohlédnout běžně nepřístupné reprezentační prostory jednoho z nejvýznamnějších historických objektů ve správě vlády a prohlédnout si nedávno instalovanou výstavu „Dary premiérům“.
Lichtenštejnský palác patří k dominantám pražské Kampy. Jeho stavební historie sahá až do poloviny 16. století. Současnou podobu získal především v období baroka, klasicismu a novorenesance. V průběhu staletí vystřídal řadu majitelů, mimo jiné rod Lichtenštejnů.
Dnes slouží palác jako reprezentační objekt českého státu. Pobývaly zde významné osobnosti světové politiky a představitelé monarchií, například britská královna Alžběta II., japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko nebo španělský král Juan Carlos I.
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku vybraných interiérů paláce, které slouží k protokolárním přijetím zahraničních delegací, pracovním jednáním i slavnostním příležitostem. Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, Zlatý sál, Hnědý sál i další historické prostory s působivými výhledy na Vltavu, Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je také možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa – jedno z nejoblíbenějších míst pro procházky v historickém centru Prahy.
Dary premiérům
Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavu, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost zhlédnout více než 130 originálních darů ze tří desítek zemí světa. Exponáty pocházejí z návštěv republik i monarchií, od sousedních zemí až po vzdálené státy Asie, Afriky či Blízkého východu. Každý z darů vypovídá o nejen o pozornosti věnované českým premiérům, ale je samostatným příběhem, ať už kulturním, diplomatickým či osobním.
Dny otevřených dveří Úřadu vlády jako součást tradice státních svátků
Zpřístupnění Lichtenštejnského paláce navazuje na dlouhodobou tradici Úřadu vlády, který při významných státních svátcích umožňuje veřejnosti vstup do vybraných vládních budov. Cílem je přiblížit široké veřejnosti místa, kde se odehrává státní a politický život České republiky, a zároveň nabídnout jedinečný kulturní zážitek. Více najdete ZDE.
Lichtenštejnský palác bude otevřen v pátek 8. května 2026 od 10:00 do 18:00 hodin. Poslední vstup na komentovanou prohlídku s průvodcem je plánován na 17:00 hodin. Vstup je zdarma a není nutná předchozí registrace.
Termín:
8. května 2026
Místo:
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1
Program:
10:00 - 18:00 Den otevřených dveří
(komentované prohlídky vycházejí od 10:00 a dále každých 15 minut po celý den)
