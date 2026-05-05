Ševčík (SPD): Bylo jedno království, kde bylo zakázáno zpívat

Bylo jedno království, kde bylo zakázáno zpívat
Dne 1. 5. 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a je to přesně rok i od mé pracovní návštěvy Evropského parlamentu. Tehdy jsem se k mé návštěvě vyjádřil na mém profilu na sociálních sítích a rád bych svůj pohled sdílel zde s Vámi v Parlamentních listech.
Bylo jedno království, kde bylo zakázáno zpívat. Nebylo to Půlnoční království z pohádky Pyšná princezna, byl to však Evropský parlament. Během plenárního zasedání v parlamentu jsem si tenkrát poslechl jednu neznámou europoslankyni, která razantně tvrdila, že Viktor Orbán je diktátor, který snad všechny ve své zemi utlačuje. Po jejím projevu vystoupil slovenský europoslanec pan Milan Uhrik.
Projev pana europoslance Uhrika byl velmi dobrý, a proto jsme mu na podporu zatleskali, protože hájil i naše české zájmy. Naše delegace byla však za jeho podporu vyvedena ze sálu! Ano, v tomto moderním paláci se nesmíte nikterak projevit. Na prvním místě je ideologie a až na posledním demokracie. Po návštěvě EP jsem byl ještě více kritický než předtím.
Můj pohled na Evropskou unii se od té doby stále nezměnil. Co mě v poslední době zaujalo, bylo vyjádření prezidenta republiky Petra Pavla, že by si přál vznik Spojených národů evropských. Podle mého názoru by naše suverenita naprosto zanikla a takové vyjádření od hlavy státu beru až jako vlastizrádné. Prezident, který by byl pravý vlastenec, by nikdy nic takového říci nemohl.
Stali bychom se skutečnou kolonií a místo prezidenta bychom mohli klidně mít pouze guvernéra, který byl v historii za dob koloniálních (zájmena v britských a španělských koloniích) hlavním představitelem správy. Upřímně si myslím, že do budoucna je toto skutečně plán Evropské unie. My všichni musíme tyto výroky či možné plány razantně odmítat, protože naše suverenita se nedá ničím nahradit.
