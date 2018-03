Celní správa: Kontrola EET na další známé pražské tržnici

V souvislosti s dodržováním povinností prodejů, které pro ně vyplývají ze zákona o elektronické evidenci tržeb, si pražští celníci, tentokrát ve čtvrtek 15. března, vybrali ke své kontrole tržnici v Praze 7 – Holešovicích. Do celé akce bylo zapojeno 22 celníků a rovněž byl přítomen i psovod, se speciálně vycvičeným psem na obranu.

Celníci ten den provedli celkem 35 kontrol, z toho ve třech případech zjistili porušení zákona a to, že dva majitelé stánků neměli vyvěšeno informační oznámení v souladu se zákonem o EET a v jednom případě nebyla zaslána datová zpráva o evidované tržbě, nevystavena účtenka. Kontrolované osoby byly rovněž lustrovány v databázi celní správy, zda se nenachází v evidenci dlužníků, (buď za pokuty v dopravě, nebo za jiné další přestupky, které udělují jiné správní orgány), ve všech případech bylo vše v pořádku.

Dále v jednom ze stánků celníci objevili 116 kusů zboží, jež bylo neoprávněně označeno logy renomovaných světových výrobců – Burberry, Lego, Frozen, Škoda a jednalo se o dětské stavebnice, modely aut, šátky, šály a panenky. Škoda majitelům ochranných známek by v tomto případě činila více než 800 tisíc korun. Kromě padělků celníci v tomto stánku zajistili 110 kusů krabiček tabáku do vodních dýmek, únik na spotřební dani by byl téměř 13 tisíc korun.

Psali jsme: Olomoučtí celníci zadrželi tři kilogramy marihuany Celní správa: Usnadnění mezinárodního obchodu Celní správa: Celostátní kontrola hazardu odhalila i nelegální herny Celní správa: Ústečtí celníci bilancovali uplynulý rok 2017

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva