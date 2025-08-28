ČSÚ: Počet středoškoláků se za pět let zvýšil o pětinu

29.08.2025 7:23 | Tisková zpráva

V posledních třech školních rocích výrazně vzrostl na školách v Česku podíl žáků s cizí státní příslušností.

Počet středoškoláků tak i kvůli zapojení cizinců překročil ve školním roce 2024/25 hranici 500 tisíc. Přes příchod mnoha dětí s odlišným mateřským jazykem se však mezi šestiletými dětmi v Česku snížil podíl odkladů povinné školní docházky. V září 2024 bylo v Česku zapsáno 360 420 žáků mateřských škol, 1 002 460 žáků 1. a 2. stupně základních škol a 503 189 žáků středních škol. Počet dětí v mateřských školách již druhým rokem klesal, přičemž meziročně se snížil o 4, 1 tisíce. Během posledního desetiletí byl tak nižší pouze ve školním roce 2020/21 poznamenaném pandemií onemocnění covid-19.

Mezi posledními dvěma školními roky se naopak zvýšil počet žáků základních škol ( o 2, 1 tisíce) a středních škol ( o 18, 4 tisíce), v základních školách však výhradně vlivem cizinců. „Základní školy navštěvovalo ve školním roce 2024/25 více než milion žáků. Šlo o druhý nejvyšší počet za posledních deset let. Ve středních školách se za posledních pět let počet žáků zvýšil o 19 % a překročil hranici půl milionu,“ uvádí Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Za posledních pět let se také o 26 % zvýšil počet žáků v posledním ročníku základních škol, kteří odcházejí na střední školy.

Po vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022 se výrazně zvýšil počet cizinců na školách v Česku. Mezi zářím 2021 a 2024 stoupnul jejich počet v mateřských školách o 68 % (8, 3 tis.), v základních o 143 % (43, 8 tis.) a ve středních o 111 % (11, 2 tis.). Celkový počet cizinců se na těchto školách více než zdvojnásobil na 116 tisíc, a to zejména přijímáním ukrajinských žáků.

Přes růst podílu dětí, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem a pocházejících z různého kulturního prostředí klesal již třetím rokem podíl dětí s odkladem povinné školní docházky. „Podíl dětí s odkladem povinné školní docházky z populace šestiletých v Česku dosáhl v uplynulém školním roce 20 % oproti 24 % ve školním roce 2021/22,“ říká Vendula Kašparová. Odklady přitom mívají častěji chlapci než dívky. V září 2024 dosahoval podíl chlapců v předškolním vzdělávání mezi šestiletými chlapci v Česku 26 %, zatímco u dívek to bylo jen 15 %.

Téměř polovina (48 %) žáků středních škol se vzdělávala ve středním odborném vzdělávání s maturitou, 28 % v gymnazijních oborech, 21 % ve vzdělávání s výučním listem a 3 % v nástavbovém studiu. Vyšší podíl dívek než chlapců se dlouhodobě vzdělává zejména v gymnáziích, ale též v odborných školách s maturitní zkouškou. Chlapci naopak častěji než dívky navštěvují především učňovské obory.

Podrobné informace přináší nová publikace Školy a školská zařízení – rok 2024/25, dostupná na webu ČSÚ ZDE.

