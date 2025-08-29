Posedlý mocí. Holcovo varování před Rakušanem je závažné

Monitoring

Premiér Petr Fiala (ODS) pořád říká, jak nás vede na Západ, zatím nás ale přivedl jen na Východ – na Ukrajinu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) připomíná postavu z dystopického románu George Orwella, je to mocí posedlý dlouhý kožený kabát. A oba chtějí obsadit křeslo předsedy vlády. Komentátor Petr Holec opět řeže do českých politiků.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

„Tak tu máme hattrick ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. Po pivu zla s premiérem Petrem Fialou oznámil volební demonstraci na vlastní podporu, načež za všechno prohodil Fialu, když řekl, že chce být sám premiér. Z Rakušana je teď Putin, z Fialy totální hňup,“ napsal komentátor Petr Holec v článku s titulkem „Řekni Vítkovi do očí: jsi šmejd!“.

Komentář je nejnovějším příspěvkem rubriky Čistý řez Petra Holce.

„Pravda, z Rakušana není jen Putin,“ připouští novinář a upřesňuje: „Je z něj i Lukašenko a rakeťák Kim anebo i pohlavár komunistické totality. K těm všem patří volební demonstrace na vlastní podporu, kterou teď oznámil Rakušan. Fiala pořád říká, jak nás vede na Západ, zatím nás ale přivedl jen na Východ na Ukrajinu. A Rakušan nás teď vzal ještě mnohem dál na Východ.“

Holec připomíná, že v západních demokraciích ministři vnitra nepořádají demonstrace za své znovuzvolení. „To v západních demokraciích patří jen do Orwella. K němu ale Rakušan patří už dávno, jak bohužel dobře víme,“ zdůrazňuje Holec.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  STAN
  1. místopředseda vlády
A dál šije do Fialy: „Jestli někdo ještě náhodou pochyboval, jaký je premiér hňup, jak ho před časem trefně tituloval tehdejší děkan VŠE Miroslav Ševčík, načež záhy přestal být děkanem, tak to teď Rakušan jen stvrdil. Fiala poslušně přikrýval všechny reputační průšvihy prvního vicepremiéra – a že jich bylo! A že taky přispěly i k jeho vlastní nepopularitě. A Rakušan teď poté, co premiéra vytáhne na pivo, kde si z něj udělá fíkový list svého oživeného antibabišismu, klidně oznámí, že odteď chce být premiérem on, protože takhle už to prostě dál nejde. Rozuměj: s Fialou v čele vlády už to prostě dál nejde.“

Fotogalerie: - Bitcoiny, Decroix a otazníky

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix
Portrét ministryně spravedlnosti Evy Decroix
Portrét prezidenta Petra Pavla na stěně
Holec přiznává, že v tom musí s Rakušanem souhlasit. Jenže na tohle prozření nepotřebujeme Rakušana a kromě toho vedle premiéra Rakušana vypadá i premiér Fiala jako v podstatě neškodná varianta.

Petr Fiala

  • SproK
  • senátor
„Rakušan je mocí posedlý dlouhý kožený kabát,“ soudí Holec. Zato Fiala je podle něj „jen hňup“, což v tomto případě prý může být i kompliment.

V závěru komentáře Holec vicepremiérovi vzkazuje: „Vítku, jsi pěknej šmejd!“

Celý příspěvek Petra Holce je dostupný ZDE.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

