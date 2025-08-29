Nacher (ANO): Jak je to s hodnotovou politikou současné vlády

Chat Control, ETS 2 aneb jak je to ve skutečnosti s „konzistentní hodnotovou” politikou současné vlády? Aktuální vládní „damage control” ve vztahu k evropskému šmírovacímu návrhu Chat Control nápadně připomíná dění okolo systému emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2), který byl v EU prosazen za českého předsednictví v rámci „zeleného” balíku Fit for 55.
Dokud tato iniciativa zůstávala mimo detailní pozornost médií a veřejnosti, neštítili se vládní představitelé o pilířích Fit for 55 v čele s ETS 2 hovořit jako o „obrovském úspěchu českého předsednictví”. Jenže ouha, jakmile se do světa rozšířily analýzy odborníků, varující před likvidačními důsledky nových emisních povolenek a tématu se ujali rovněž političtí komentátoři a opozice, vláda v čele s Petrem Fialou rázem ve své rétorice otočila o 180 stupňů.
Sám premiér nedávno zveřejnil tweet, v němž uvedl, že „emisní povolenky by bylo nejlepší úplně zrušit.” Což o to, s tímto tvrzením se těžko nesouhlasí, problém je v tom, že
- pár měsíců předtím předseda vlády svítil a tleskal zavedení nových emisních povolenek z první bruselské řady,
- se svojí na oko drtivou kritikou přispěchal premiér „s křížkem po funuse”.
K Chat Control přistupují Fiala, Rakušan a spol. velmi podobně. Podle někdejšího ministerského náměstka Ondřeje Profanta Rakušanem vedené ministerstvo vnitra téma Chat Control aktivně podporovalo. Člen koalice SPOLU, europoslanec Tomáš Zdechovský, v minulosti dopady šmírovacího návrhu bagatelizoval a tvrdil, že „to není o žádném šmírování, 99,9 % lidí se nemá čeho bát.” Ve vyjádření ČR z března letošního roku zase stálo, že „ohledně šifrované komunikace se návrh zdá jít správnou cestou”.
Jeden zásadní rozdíl mezi děním, spojeným s Chat Control a ETS 2, však naštěstí je. Klíčové hlasování o návrhu, který má plošné sledování umožnit, na půdě EU teprve proběhne. Doufejme tedy, že vládní představitelé opět neotočí a setrvají u současného „plošné sledování soukromé komunikace občanů nepřipustíme”.
