Celní správa: Padělky za miliony korun skončily v rukou celníků

11.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

Celní úřad v Ostravě při dozorové činnosti na vnitrostátním trhu v uplynulých dnech zadržel značné množství zboží, u něhož vzniklo důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví. Padělky světových značek nabízeli prodejci v kamenných provozovnách v Třinci a Havířově. O několik dní později celníci odhalili další podezřelé zboží v podobě desítek parfémů s označením Vuitton.

Celní správa: Padělky za miliony korun skončily v rukou celníků
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

První kontrola proběhla v Třinci, kde celníci zadrželi více než 170 kusů zboží – převážně textil, obuv a doplňky – neoprávněně označené ochrannými známkami světových značek GUCCI, NIKE, CHANEL, BALENCIAGA a také zboží s vyobrazením postaviček POKÉMON. Kontrola odhalila širokou nabídku dámské i pánské obuvi, triček, svetrů, kabelek, mikin či opasků, ale také hracích kartiček. Podle zjištění celního úřadu tyto výrobky výrazně napodobovaly originální produkty uvedených firem.

Večer téhož dne provedli pracovníci celní správy další kontrolu v Havířově, při níž bylo zajištěno přes 150 párů obuvi s označením GUCCI, PRADA, NIKE, AIR JORDAN, ADIDAS, SALOMON a BALENCIAGA, u nichž rovněž vzniklo důvodné podezření, že neoprávněně používají registrované ochranné známky těchto výrobců. Kontrolovaná osoba uvedla, že zboží nakupuje na tržnici SAPA v Praze a netušila, že se může jednat o padělky. Celníci zboží zajistili a osoba souhlasila se zničením ve zjednodušeném řízení.

Jen o týden později odhalili celníci při dalším šetření 43 kusů parfémů označených nápisem Vuitton, u nichž bylo rovněž důvodné podezření na porušení práv duševního vlastnictví.

Celková hodnota zadrženého zboží v uvedených případech dosahuje přibližně 5 milionů Kč.

Celní správa dlouhodobě dohlíží na to, aby se na vnitrostátní trh nedostávalo zboží porušující práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům. Takové výrobky bývají často nízké kvality, mohou být zdravotně závadné a jejich prodej poškozuje nejen držitele práv, ale i spotřebitele a poctivé podnikatele.

Psali jsme:

„Skončíte ve vězení a ještě budete rádi.“ Rajchl chce zničit Oganesjanův gang
Úpadek Německa pokračuje
Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce
Strach z Babiše? Singer u Moravce uklidňoval národ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Finance

Nejsem zastánce zadlužování, ale co mě taky dost zajímá je to, zda je vůbec reálné snižovat zadluženost a přitom zajistit, aby se lidi měli dobře? To druhé se vám totiž nepovedlo, i když někteří z vás to evidentně vidí jinak, ale většina lidí se dobře nemá. Jak se říká, může být i hůř, ale taky lépe...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Padělky za miliony korun skončily v rukou celníků

7:33 Celní správa: Padělky za miliony korun skončily v rukou celníků

Celní úřad v Ostravě při dozorové činnosti na vnitrostátním trhu v uplynulých dnech zadržel značné m…