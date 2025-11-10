Celní správa: Padělky za miliony korun skončily v rukou celníků

První kontrola proběhla v Třinci, kde celníci zadrželi více než 170 kusů zboží – převážně textil, obuv a doplňky – neoprávněně označené ochrannými známkami světových značek GUCCI, NIKE, CHANEL, BALENCIAGA a také zboží s vyobrazením postaviček POKÉMON. Kontrola odhalila širokou nabídku dámské i pánské obuvi, triček, svetrů, kabelek, mikin či opasků, ale také hracích kartiček. Podle zjištění celního úřadu tyto výrobky výrazně napodobovaly originální produkty uvedených firem.
Večer téhož dne provedli pracovníci celní správy další kontrolu v Havířově, při níž bylo zajištěno přes 150 párů obuvi s označením GUCCI, PRADA, NIKE, AIR JORDAN, ADIDAS, SALOMON a BALENCIAGA, u nichž rovněž vzniklo důvodné podezření, že neoprávněně používají registrované ochranné známky těchto výrobců. Kontrolovaná osoba uvedla, že zboží nakupuje na tržnici SAPA v Praze a netušila, že se může jednat o padělky. Celníci zboží zajistili a osoba souhlasila se zničením ve zjednodušeném řízení.
Jen o týden později odhalili celníci při dalším šetření 43 kusů parfémů označených nápisem Vuitton, u nichž bylo rovněž důvodné podezření na porušení práv duševního vlastnictví.
Celková hodnota zadrženého zboží v uvedených případech dosahuje přibližně 5 milionů Kč.
Celní správa dlouhodobě dohlíží na to, aby se na vnitrostátní trh nedostávalo zboží porušující práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům. Takové výrobky bývají často nízké kvality, mohou být zdravotně závadné a jejich prodej poškozuje nejen držitele práv, ale i spotřebitele a poctivé podnikatele.
autor: Tisková zpráva