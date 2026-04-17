Celní správa: Prodej alkoholu konečnému spotřebiteli má své podmínky

Příslušníci dohledu nad subjekty zadrželi v jednom z ústeckých podniků celkem 546 lahví alkoholu. Tyto lahve byly sice opatřeny kontrolní páskou, ale majitel k nim nedoložil žádný doklad o nákupu. Alkohol je podle zákona o spotřebních daních zakázáno dopravovat nebo skladovat bez dokladu prokazujícího zdanění. Tento doklad má svá specifika, podle již zmíněného zákona o spotřebních daních musí splňovat jisté náležitosti, především název firmy nebo jméno, sídlo a DIČ prodejce, název firmy nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a DIČ, bylo-li přiděleno, kupujícího, množství vybraných výrobků (v tomto případě alkoholu), jejich název či označení, celkovou výši spotřební daně, datum vystavení daňového dokladu a číslo daňového dokladu. Tyto náležitosti však splňují pouze daňové doklady – faktury, nikoliv pouhé účtenky z obchodů. Dále je také důležité zmínit, že alkohol, který je určený k dalšímu prodeji, lze nakupovat pouze od tzv. registrovaných distributorů. Aktuální seznam těchto distributorů naleznete na webových stránkách celní správy Celní správa ČR. Zadržený alkohol bude z důvodu porušení zákonných podmínek po administrativním vypořádání zlikvidován.
Tyto povinnosti se však nevztahují pouze na provozovatele restauračních zařízení, ale také na jakékoliv jiné prodejce, kteří alkohol nakupují a dále je distribuují nebo prodávají konečnému spotřebiteli.
Celní správa by chtěla touto cestou připomenout podnikatelům obchodujícím s alkoholem tyto povinnosti související s prodejem alkoholu, tedy nakupovat alkohol od registrovaných distributorů, na základě daňového dokladu, který splňuje náležitosti podle zákona o spotřebních daních. Kontroly celní správy zaměřené na alkohol budou probíhat i nadále s cílem ochránit trh před možným výskytem nelegálního alkoholu a zajistit tak ochranu jak spotřebitelů, tak také poctivých podnikatelů dodržujících zákonné povinnosti.
