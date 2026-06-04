Hlavatý (STAN): Vyznamenání za zásluhy pro Zdislavu Pokornou

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zde přednést návrh na státní vyznamenání ve stupni Za zásluhy, který bohužel neprošel hlasováním podvýboru. (Roste hluk v sále.) Zdislava Pokorná je špičková investigativní novinářka, jejíž práce dlouhodobě odkrývá nejzávažnější... Já bych poprosil trošku o klid. Budeme hlasovat o vyznamenáních, které jdou k prezidentovi. Tak prosím.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Tohle musíte ještě potom prosím navrhnout a potvrdit v rámci podrobné rozpravy.
Poslanec Matěj Hlavatý: Takže Zdislava Pokorná je špičková investigativní novinářka, jejíž práce dlouhodobě odkrývá nejzávažnější kauzy na pomezí politiky, byznysu a justice. Svou kariéru spojila s klíčovými redakcemi, jako jsou Deník N, kde se specializuje na rozkrývání korupčních mechanismů, klientelismu a zneužívání pravomocí v nejvyšších patrech státní správy. Mezi její nejvýznamnější přínosy patří detailní zmapování vlivových sítí v okolí prezidentského úřadu v minulých letech a odhalování... (Velký hluk v sále.)
Místopředseda PSP Jiří Barták: Promiňte. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, z obou stran Poslanecké sněmovny se ozývá velký hluk. Je divné, že z té přední ne, ale jak zprava, tak zleva je opravdu hluk. Požádal bych vás, abychom ten hluk snížili k tomu, aby i pan místopředseda Nacher si mohl dělat poznámky kvůli řádnému průběhu hlasování. Děkuji.
Poslanec Matěj Hlavatý: Její texty nejsou pouhým popisem událostí, ale hloubkovou analýzou, která často vede k politické odpovědnosti a nápravě věcí veřejných. Je držitelkou prestižní novinářské ceny, což potvrzuje její respekt u odborné veřejnosti. Klíčovým rysem její práce je mimořádná osobní integrita a neohroženost v prostředí, kde jsou investigativní novináři často vystavováni nátlaku, právním výhrůžkám nebo diskreditačním kampaním.
Zdislava Pokorná setrvává u přísných etických standardů. Její důslednost při ověřování faktů a ochota věnovat se tématům, která jsou pro mocenské elity nepohodlná, z ní činí jednu z nejrespektovanějších strážkyň demokratických principů v zemi.
Budu rád, pokud svým hlasem podpoříte práci této mladé nadějné novinářky. Děkuji za pozornost.
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