Hlavatý (STAN): Vyznamenání za zásluhy pro Zdislavu Pokornou

04.06.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2026 k návrhu Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Hlavatý (STAN): Vyznamenání za zásluhy pro Zdislavu Pokornou
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Poslanec Matěj Hlavatý

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zde přednést návrh na státní vyznamenání ve stupni Za zásluhy, který bohužel neprošel hlasováním podvýboru. (Roste hluk v sále.) Zdislava Pokorná je špičková investigativní novinářka, jejíž práce dlouhodobě odkrývá nejzávažnější... Já bych poprosil trošku o klid. Budeme hlasovat o vyznamenáních, které jdou k prezidentovi. Tak prosím.

Místopředseda PSP Jiří Barták: Tohle musíte ještě potom prosím navrhnout a potvrdit v rámci podrobné rozpravy.

Poslanec Matěj Hlavatý: Takže Zdislava Pokorná je špičková investigativní novinářka, jejíž práce dlouhodobě odkrývá nejzávažnější kauzy na pomezí politiky, byznysu a justice. Svou kariéru spojila s klíčovými redakcemi, jako jsou Deník N, kde se specializuje na rozkrývání korupčních mechanismů, klientelismu a zneužívání pravomocí v nejvyšších patrech státní správy. Mezi její nejvýznamnější přínosy patří detailní zmapování vlivových sítí v okolí prezidentského úřadu v minulých letech a odhalování... (Velký hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Barták: Promiňte. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, z obou stran Poslanecké sněmovny se ozývá velký hluk. Je divné, že z té přední ne, ale jak zprava, tak zleva je opravdu hluk. Požádal bych vás, abychom ten hluk snížili k tomu, aby i pan místopředseda Nacher si mohl dělat poznámky kvůli řádnému průběhu hlasování. Děkuji.

Poslanec Matěj Hlavatý: Její texty nejsou pouhým popisem událostí, ale hloubkovou analýzou, která často vede k politické odpovědnosti a nápravě věcí veřejných. Je držitelkou prestižní novinářské ceny, což potvrzuje její respekt u odborné veřejnosti. Klíčovým rysem její práce je mimořádná osobní integrita a neohroženost v prostředí, kde jsou investigativní novináři často vystavováni nátlaku, právním výhrůžkám nebo diskreditačním kampaním.

Zdislava Pokorná setrvává u přísných etických standardů. Její důslednost při ověřování faktů a ochota věnovat se tématům, která jsou pro mocenské elity nepohodlná, z ní činí jednu z nejrespektovanějších strážkyň demokratických principů v zemi.

Budu rád, pokud svým hlasem podpoříte práci této mladé nadějné novinářky. Děkuji za pozornost.

Matěj​ Hlavatý

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

STAN , Hlavatý , Pokorná

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Zuzana Majerová byl položen dotaz

O jakém zeštíhlení mluvíte?

Cožpak vy jste nezřídila nová ministerstva? A jestli jste pro zeštíhlení, navrhnete i snížení počtu poslanců a senátorů? Podle mě by půlka úplně stačila, ale předpokládám, že kapři si asi sami rybník nevypustí.

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