Černochová (ODS): Ministr obrany Zůna nechodí do práce

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se tady chtěla zastat kolegy Hladíka, protože i já mám podobnou zkušenost s mým nástupcem, s panem ministrem obrany Zůnou. Pan ministr obrany Zůna také nechodí do práce. Pan ministr Zůna se omlouvá pravidelně z interpelací, a to nejenom z těchto dopoledních, ale hlavně z těch odpoledních. Já jsem přišla, chtěla jsem se ho ptát na zásadní věci, které se týkají naší obrany a bezpečnosti, a on tady opět není.
Včera jsem se dozvěděla od předsedy výboru pro obranu, že pan ministr Zůna nebude opět – opět – ani na výboru pro obranu. Nebyl už minule. Ty výbory jsou řádné, ty výbory nejsou mimořádné. Také jsem byla ministryní, také jsem jezdila do zahraničí. Samozřejmě, že chápu a vím, že někdy jsou momenty, kdy ten ministr musí být v zahraničí. To nekritizuji, ale nemůže se z toho stát pravidlo. Tady se z toho pravidlo stává.
Já bych chtěla poprosit jak pana premiéra, tak i předsedy všech klubů, které drží většinu v této Poslanecké sněmovně a tvoří součást této vládní koalice, aby svým ministrům tento vzkaz předali, že do práce musí chodit i oni, protože opravdu není možné, aby tady byla takto opomíjena parlamentní kontrola.
Víte co? Kdyby to bylo něco, co se stává čas od času. Každý jsme člověk a každý víme, že někdy prostě to nevyjde, aby tady ti lidé seděli na interpelace. Ale ne, aby se z toho stalo pravidlo a tady se z toho pravidlo stává.
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