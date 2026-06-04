Černochová (ODS): Ministr obrany Zůna nechodí do práce

04.06.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2026 k interpelacím a ochodě vládních činitelů odpovídat na otázky z pléna.

Černochová (ODS): Ministr obrany Zůna nechodí do práce
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se tady chtěla zastat kolegy Hladíka, protože i já mám podobnou zkušenost s mým nástupcem, s panem ministrem obrany Zůnou. Pan ministr obrany Zůna také nechodí do práce. Pan ministr Zůna se omlouvá pravidelně z interpelací, a to nejenom z těchto dopoledních, ale hlavně z těch odpoledních. Já jsem přišla, chtěla jsem se ho ptát na zásadní věci, které se týkají naší obrany a bezpečnosti, a on tady opět není.

Včera jsem se dozvěděla od předsedy výboru pro obranu, že pan ministr Zůna nebude opět – opět – ani na výboru pro obranu. Nebyl už minule. Ty výbory jsou řádné, ty výbory nejsou mimořádné. Také jsem byla ministryní, také jsem jezdila do zahraničí. Samozřejmě, že chápu a vím, že někdy jsou momenty, kdy ten ministr musí být v zahraničí. To nekritizuji, ale nemůže se z toho stát pravidlo. Tady se z toho pravidlo stává.

Já bych chtěla poprosit jak pana premiéra, tak i předsedy všech klubů, které drží většinu v této Poslanecké sněmovně a tvoří součást této vládní koalice, aby svým ministrům tento vzkaz předali, že do práce musí chodit i oni, protože opravdu není možné, aby tady byla takto opomíjena parlamentní kontrola.

Víte co? Kdyby to bylo něco, co se stává čas od času. Každý jsme člověk a každý víme, že někdy prostě to nevyjde, aby tady ti lidé seděli na interpelace. Ale ne, aby se z toho stalo pravidlo a tady se z toho pravidlo stává.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Černochová , ODS

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